Stars ,The Hills‘-Star Lo Bosworth: Sie ist verlobt

Domenic Natale and Lo Bosworth - Instagram engagement January 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2025, 11:00 Uhr

Der Star hat sich mit ihrem Freund verlobt.

,The Hills‘-Star Lo Bosworth hat sich mit ihrem Freund Domenic „Dom“ Natale verlobt.

Die 38-jährige Reality-TV-Darstellerin und ihr Partner, ein Investor, haben den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt.

Neben einem Schwarz-Weiß-Schnappschuss, auf dem das Paar sich umarmt und die Prominente ihren riesigen Diamantring zeigt, verkündete Lo auf ihrem Account auf Instagram: „Für dich, mein Liebling, konnte es nur ein „Ja“ sein. Danke, dass du für mich der Beste bist, der man nur sein kann. Alles Liebe, L.“ Es ist nicht bekannt, wie lange die beiden Stars zusammen waren, bevor ihr Dom einen Antrag gemacht hat. Bosworth war zuvor zwischen 2009 und 2011 zwei Jahre lang mit ihrem ,The Hills‘-Co-Star Scott Hochstadt liiert gewesen. Später wurde sie mit dem ,Shark Tan‘-Kandidaten Jimmy DeCicco in Verbindung gebracht, das letzte Mal wurden die beiden 2020 zusammen gesehen. Die ,Laguna Beach‘-Alumna zog sich 2010 vom Reality-TV zurück, um ein Leben fernab von der Öffentlichkeit zu führen. In einem Gespräch in Bethenny Frankels ,Just B‘-Podcast hatte Lo zuvor darüber nachgedacht, wie ihr Leben als Reality-TV-Star verlief.