Trauung in New York City „The Marvelous Mrs. Maisel“-Star Michael Zegen hat geheiratet

Michael Zegen und Jennifer Damiano sind verheiratet. (jom/spot)

SpotOn News | 14.01.2025, 00:01 Uhr

Serienstar Michael Zegen und Broadway-Darstellerin Jennifer Damiano haben sich das Jawort gegeben. Die Zeremonie fand in New York City statt.

Michael Zegen (45) hat geheiratet. Der Schauspieler, der als Joel Maisel aus der Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" bekannt ist, hat seiner Partnerin Jennifer Damiano (33) in New York City das Jawort gegeben. Ein Sprecher der Broadway-Darstellerin bestätigte dem US-Magazin "People", dass die beiden ihre Hochzeit am vergangenen Sonntag (12. Januar) in einer "kleinen jüdischen Zeremonie" im Restaurant Palma gefeiert hätten.

Hochzeitsfoto mit Kuss

Damiano veröffentlichte ein Hochzeitsfoto bei Instagram. Das Paar gibt sich darauf einen Kuss, während die in einem eleganten Hochzeitskleid gekleidete Schauspielerin ihren Hochzeitsstrauß mit weißen Blumen in den Händen hält. Dazu schrieb sie: "Die Zegens." Laut "People" gaben die beiden ihr Pärchendebüt bei den Tony Awards 2022. Zuvor traten sie 2020 gemeinsam in dem Stück "Bob & Carol & Ted & Alice" auf.

Michael Zegen war von 2017 bis 2023 in der Amazon-Prime-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" zu sehen und spielte neben Rachel Brosnahan (34) eine der Hauptrollen. Zuletzt ergatterte er eine Rolle in der Superhelden-Serie "The Penguin" (2024) an der Seite von Superstar Colin Farrell (48).