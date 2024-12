Alexander Herrmann fällt auf die Knie „The Taste“-Finale: Ehemalige Sieger werden zu Gastjuroren

Bei "The Taste" kommen zum ersten Mal die Gewinner zurück. (eyn/spot)

SpotOn News | 16.12.2024, 17:00 Uhr

Das Finale der 13. Staffel von "The Taste" hält eine Überraschung bereit: Die verbliebenen Kandidaten müssen erstmals für die Sieger aus den vorangegangenen zwölf Staffeln kochen.

Im Finale von "The Taste" gibt es eine Premiere: Erstmals kehren die Sieger aus allen Staffeln zurück ins Kochstudio. Die Finalisten der 13. Staffel müssen mit ihren Kreationen auf dem Löffel ihre Vorgänger überzeugen. Die Folge mit den "The Taste"-Champions als Gastjuroren läuft am Mittwoch, 18. Dezember 2024, um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

"Sehr besonderer Moment"

Acht Finalisten kämpfen im Finale um 50.000 Euro, ein eigenes Siegergericht im Handel und ein eigenes Kochbuch. Doch nicht nur für die Kandidaten ist die Folge ein besonderer Moment. Laut Pressemitteilung sind auch die Coaches und Star-Köche Alexander Kumptner (41), Tim Raue (50), Frank Rosin (58) und Alexander Herrmann (53) sprachlos angesichts des Wiedersehens mit ihren früheren Gewinnern.

"Gigantisch! Emotional ist das für mich ein sehr besonderer Moment", wird Letzterer in der Mitteilung zitiert. Vor Lisa Angermann (33), die die fünfte "The Taste"-Staffel gewonnen hat und mittlerweile Sterneköchin ist, fällt Herrmann sogar auf die Knie. Die Kochshow schaffe "eine Magie und Verbundenheit, die lässt sich nicht mehr abstreifen".

Die Koch-Castingshow "The Taste" feierte 2013 Premiere in Sat.1. In der Sendung muss das perfekte Gericht auf einem Probierlöffel angerichtet werden. Sowohl Hobby- als auch Profiköche konnten bereits gewinnen. Viele der Gourmets verwirklichten sich nach ihrem Sieg den Traum eines eigenen Restaurants.