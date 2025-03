Stars Reiner Calmund: Überraschendes Aus bei ‚Grill den Henssler‘

Steffen Henssler / bei der Verleihung der Goldenen Bild der Frau 2015 im Stage Operettenhaus Hamburg / Uli Glockmann/ Geisler-Fotopress / 29/10/2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.03.2025, 14:00 Uhr

Reiner Calmund verabschiedet sich nach 18 Jahren von Kochshows wie ‚Grill den Henssler‘.

Der ehemalige Fußballmanager war seit 2007 in verschiedenen Kochsendungen im TV zu sehen. Er startete als Juror in der Vox-Show ‚Die Kocharena‘ und gehörte danach zur Jury bei ‚Grill den Henssler‘, das seit 2013 mit TV-Koch Steffen Henssler produziert wird. In der Sendung treten Promis gegen den Henssler in einem Kochwettbewerb an.

Reiner Calmund war immer ein Teil dieses Spektakels, doch das soll nun vorbei sein. Der 76-Jährige tritt in seinen wohlverdienten Ruhestand ein, auch wenn die Fans ihn sicherlich vermissen werden. „Mit 77 Jahren – da fängt das Leben an. Ich habe nicht nur eine Menge kulinarischer Highlights genossen, sondern auch viel gelernt – über den Genuss, über das Kochen und in erster Linie über tolle Menschen mit der gleichen Leidenschaft fürs gute Essen, wie ich sie habe. Ich danke allen, die Teil dieser langen und leckeren Reise waren. Es war mir Schleckermäulchen eine riesengroße Ehre!“, sagte der Star in einem offiziellen Statement über ‚RTL‘ und ‚Vox‘ zu seinem Eintritt in den Ruhestand.

Der Sender fügte ein großes Dankeschön für die gute Zusammenarbeit in den letzten 18 Jahren hinzu und versprach eine Hommage an das Jury-Urgestein in Form einer Abschiedsshow: „Calli ist ein Publikumsliebling und hat mit Humor, Fachwissen und viel Leidenschaft maßgeblich zum Erfolg unserer Formate beigetragen. Dafür danken wir ihm von Herzen – und feiern ihn natürlich gebührend mit einer großen Abschiedsshow bei den Sommer-Specials.“