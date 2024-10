Stars The Wanted: Fans applaudieren für Liam Payne

The Wanted - four-piece Siva, Jay, Nathan and Max - March 2022 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2024, 12:14 Uhr

The Wanted leiteten ihre Fans zu einer Minute Applaus für den verstorbenen Liam Payne an.

Der One Direction-Sänger starb am Mittwoch (16. Oktober) nach einem Sturz von seinem Hotelbalkon und am folgenden Abend zollte die Gruppe – bestehend aus Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness und Nathan Sykes – ihrem Freund bei ihrer Show im Avalon Theatre in Kanada am Donnerstag (17. Oktober) Tribut. Die Gruppe, die immer als Konkurrenz von One Direction galt, erinnerte sich daran, wie freundlich und unterstützend Liam war, als ihr eigener Bandkollege Tom Parker im Jahr 2022 an einem Gehirntumor starb.

In Videoaufnahmen des Konzerts, die auf X geteilt wurden, hört man Max sagen: „Gestern haben wir die tragische Nachricht über jemanden erfahren, den wir persönlich kannten – Lia m Payne – und ja, das ist offensichtlich schockierend herzzerreißend. Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihm, seinen Freunden, seiner Familie und seinen Fans auf der ganzen Welt.“ Er merkte an, dass der ‚Strip That Down‘-Hitmacher „wirklich, wirklich unterstützend“ war, als sie nach Toms Diagnose eine Spendenaktion veranstalteten. Er fügte hinzu: „Er war die erste Person, der erste Künstler, der die Hand hob und sagte, dass er auftreten wollte, was wir nie vergessen werden. Er war unglaublich … Und selbst, nachdem Tom gestorben war, kam er zu Toms Beerdigung, und er hat uns alle extrem unterstützt, obwohl wir nicht wirklich Freunde waren. Wir kannten uns bis zu Toms Tod. Wir wurden Freunde danach. Er hat uns wirklich sehr unterstützt, und das werden wir nie vergessen.“

Max und Siva forderten das Publikum dann auf, an einem Moment des Applauses für Liam teilzunehmen, und die Menge klatschte über eine Minute lang. Der berührende Moment kam, nachdem Max zuvor eine Hommage an Liam auf Instagram geteilt hatte. Der ‚Chasing the Sun‘-Hitmacher schrieb neben einer Reihe von Fotos: „Absolut niederschmetternde Neuigkeiten. Ich habe Liam vor langer Zeit kennengelernt, als 1D bei ‚X Factor‘ war. In den letzten Jahren hatte ich das Vergnügen, ihn persönlich kennenzulernen und eine wertvolle Zeit mit ihm zu verbringen. Liam war absolut wunderbar in Bezug auf die Unterstützung, als Tom krank wurde, als er mit uns in der Royal Albert Hall für Stand Up To Cancer auftrat. Er hat mich nach Toms Tod persönlich sehr unterstützt. Das werde ich nie vergessen. Meine Gedanken sind in dieser tragischen Zeit bei seiner Familie, seinen Freunden und Fans auf der ganzen Welt. Ruhe in Frieden, Liam. Viel Liebe Bruder.“