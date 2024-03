"The Constituent" im West End Theaterbühne statt Late-Night-Show: Neuer Job für James Corden

James Corden tritt im Sommer in London im Theater auf. (ili/spot)

SpotOn News | 20.03.2024, 15:27 Uhr

Schauspieler und Moderator James Corden wird im Sommer in einem Theater im Londoner West End auftreten. Vergangenes Jahr war er von den USA zurück in seine Heimat Großbritannien gezogen.

Im Londoner West End startete Mitte der 1990er Jahre seine Karriere und nun kehrt er dorthin zurück. Schauspieler, Komiker und Moderator James Corden (45) wird im Sommer im Londoner Old Vic Theater zu sehen sein. Er hat die Hauptrolle im Theaterstück "The Constituent" übernommen.

Video News

Kritische Auseinandersetzung mit Politikern im Allgemeinen

Wie "Mail Online" weiter meldet, wird James Corden von 13. Juni bis 10. August in der Weltpremiere von Joe Penhalls (geb. 1967) "The Constituent" zu sehen sein. In dem neuen Stück spielt auch die BAFTA-Gewinnerin Anna Maxwell Martin (46) mit, die für ihre Rollen in "Motherland", "Line of Duty" und "Poppy Shakespeare" bekannt ist. Martin verkörpert eine hart arbeitende Hinterbänklerin der Opposition, deren Ideale eines öffentlichen Amtes durch die Anforderungen eines Mannes in der Krise, gespielt von Corden, auf die Probe gestellt werden.

Unter der Regie des künstlerischen Leiters des Old Vic und Olivier-Award-Gewinners Matthew Warchus (57) zerlegt "The Constituent" Politik, Panikmache und den Konflikt zwischen öffentlichem Dienst und persönlicher Sicherheit. Autor Joe Penhall erklärte dazu: "Ich habe vor vier Jahren mit dem Schreiben dieses Stücks begonnen, als mich die wachsende Antipathie gegenüber gewählten Politikern umtrieb."

Rückkehr mit der Familie nach London

Im vergangenen Jahr war der gebürtige Londoner Corden mit seiner Frau Julia und den drei gemeinsamen Kindern (geb. 2011, 2014, 2017) nach vielen Jahren in den USA in seine alte Heimat Großbritannien zurückgekehrt. Zuvor hatte er sich von der US-Sendung "The Late Late Show", die er ab 2015 bis 2023 moderiert hatte, verabschiedet.

Zu weltweitem Ruhm brachte James Corden es mit seinen "Carpool Karaoke"-Performances, bei denen er mit den größten Musikstars und anderen Berühmtheiten gemeinsam im Auto sang.