Neues Format von ZDF und KiKA Therapie für gelähmte Kinder: „Magic Moves“ mit den Ehrlich Brothers

Die Ehrlich Brothers Andreas und Chris laden Kinder mit halbseitiger körperlicher Lähmung in ihr Zauber-Camp ein. (the/spot)

SpotOn News | 02.04.2024, 11:16 Uhr

Im Zauber-Camp "Magic Moves" trifft Magie auf Medizin: Die Ehrlich Brothers testen in einem neuen TV-Format Zauberei als Therapiemittel für gelähmte Kinder.

Helfen Zaubertricks dabei, dass gelähmte Kinder wieder beweglicher werden? Das testen die Ehrlich Brothers in Zusammenarbeite mit dem ZDF und der Uniklinik München im neuen Format "Magic Moves". Dabei laden die Magier-Brüder zehn Kinder und Jugendliche, die von einer halbseitigen körperlichen Lähmung betroffen sind, in ihr Zauber-Camp ein. Innerhalb von zwei Wochen bringen sie den jungen Nachwuchs-Magiern Zaubertricks bei – mit der Frage im Hintergrund, ob dieses zauberhafte Training sowohl die Beweglichkeit als auch die Motorik der Kinder verbessern kann.

Video News

Zauberei, Freundschaften und Selbstbewusstsein

Den Star-Zauberern Andreas (46) und Chris Ehrlich (42) steht dabei ein spezialisiertes Therapeuten-Team zur Seite. Das Trainingsprogramm für die Kinder legt den Fokus dabei auf Zauberei, Mut und den Glauben an sich selbst. Die jungen Teilnehmenden sollen nicht nur Zaubertricks erlernen, sondern auch Freundschaften knüpfen und zu mehr Selbstbewusstsein finden. Das Finale am Ende des Zauber-Camps: ein großer gemeinsamer Zauber-Auftritt mit den Ehrlich Brothers vor Freunden und Familie.

"Magic Moves" wird im Winter ausgestrahlt

"Magic Moves" ist ein Gemeinschaftsprojekt von ZDF und KiKa. Die Ergebnisse aus den Dreharbeiten sollen in eine wissenschaftliche Untersuchung einfließen. Wissenschaftlich begleitet wird es von einem Ärzte-Team des Kinderspitals am LMU Klinikum München, der Schönklinik Vogtareuth sowie des Kinderzentrums Maulbronn. Die Dreharbeiten sind für Juli, die Ausstrahlung ist für Winter 2024 geplant – in vier Folgen à 45 Minuten für das ZDF und acht Folgen à 24 Minuten für KiKA.

Zwei von 1.000 Kindern in Deutschland leiden an einer sogenannten Hemiparese, verursacht durch angeborene oder erworbene Schädigungen des Gehirns. Vorangegangene wissenschaftliche Studien legen nahe, dass man durch bestimmte Therapien das Gehirn "austricksen" kann, um neue Areale des Gehirns zu aktivieren und so die Beweglichkeit und Motorik der betroffenen Kinder zu verbessern.