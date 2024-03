Film ‚This Is Spinal Tap‘-Sequel beinhaltet Cameo-Auftritte von Sir Elton John und Sir Paul McCartney

This Is Spinal Tap - Film Still - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2024, 18:00 Uhr

Im Sequel des Kultklassikers ‚This Is Spinal Tap‘ von 1984 werden Gastauftritte von Sir Elton John, Sir Paul McCartney, Questlove, Garth Brooks und Trisha Yearwood zu sehen sein.

Die Produktion des mit Spannung erwarteten Nachfolgers der Mockumentary, erneut unter der Regie von Rob Reiner, begann in New Orleans und wird Christopher Guest, Michael McKean und Harry Shearer wieder in ihre Rollen der fiktiven Heavy-Metal-Band Spinal Tap schlüpfen lassen.

Reiner wird sich zudem als Dokumentarfilmer Martin „Marty“ DiBergi zurückmelden und das Projekt zusammen mit Michele Reiner und Matthew George für Castle Rock Entertainment produzieren. Als ausführende Produzenten des Streifens fungieren Christopher H. Warner und Derrick Rossi. Im Jahr 2002 war der Originalfilm von der US Library of Congress als „kulturell, historisch und ästhetisch bedeutsam“ eingestuft und vom National Film Registry zur Erhaltung ausgewählt worden. Reiner erklärte zuvor, dass er die Fortsetzung 2024 veröffentlichen wollte, um den 40. Jahrestag des Originalfilms zu feiern. Der Regisseur erklärte zuvor gegenüber ‚Deadline‘: „Der Plan ist es, eine Fortsetzung zu drehen, die zum 40. Jahrestag des Originalfilms erscheint, und ich kann Ihnen sagen, dass kaum ein Tag vergeht, ohne dass jemand meint: Warum machen Sie nicht noch einen? Seit so vielen Jahren sagten wir ‚Nein‘. Es geschah erst, als wir die richtige Idee hatten, wie man das macht. Man möchte den Ersten ehren und es mit der Geschichte noch ein wenig weiterentwickeln.“