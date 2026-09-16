Stars Thomas Gottschalk hat Neuigkeiten zu seiner Krebserkrankung

Thomas Gottschalk - 17.11.16 - Berlin - BREUEL-BILD BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2026, 18:00 Uhr

Thomas Gottschalk hat Neuigkeiten zu seiner Krebserkrankung.

Thomas Gottschalk kann aufatmen: Nach einer schweren Zeit mit Operationen und Bestrahlungen gibt es erfreuliche Nachrichten zu seiner Krebserkrankung.

Der 76-jährige Moderator berichtet, dass bei einer erneuten Untersuchung keine Krebszellen mehr in seinem Körper festgestellt wurden. Auch seine Ehefrau Karina spricht von einer überraschenden Wende. Im Sommer 2025 erhielt Gottschalk die Diagnose. Kurz zuvor hatte er angekündigt, seine langjährige Karriere als Showmaster beenden zu wollen. In seiner Abschiedssendung bei RTL im Dezember erklärte er, wie die Krankheit entdeckt worden war: „Ich war bei meinem Urologen und der hat festgestellt, dass da was nicht stimmt.“

Bei dem Moderator wurde ein epitheloides Angiosarkom im Harnleiter festgestellt. Dabei handelt es sich um einen seltenen bösartigen Tumor, der aus Zellen der Blutgefäße entsteht. Gottschalk musste sich mehreren Operationen unterziehen und insgesamt 33 Bestrahlungen über sich ergehen lassen. Um seine Kräfte auf die Behandlung und Erholung zu konzentrieren, zog er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Im Juli hatte Gottschalk bereits mitgeteilt, dass die Ärzte keine Krebszellen mehr in seinem Körper gefunden hätten. Nun folgte eine weitere wichtige Untersuchung. Bei einem PET-Scan wird der Körper umfassend untersucht, um mögliche verbliebene Tumorzellen aufzuspüren. Gegenüber der ‚Bild‘ schilderte der Moderator seine Anspannung vor dem Termin: „Man geht da mit einem Zittern hin, weil ich natürlich Angst hatte vor dem Ergebnis. Jetzt bin ich heilfroh.“ Das Ergebnis fiel offenbar erneut positiv aus. Nach der Untersuchung gilt Gottschalk offiziell als krebsfrei.

Ganz auf dem früheren körperlichen Niveau fühlt er sich allerdings noch nicht. „Ich fühle mich noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte und wie es einem 76-jährigen Mann angemessen ist“, erklärte er. Dennoch blickt der frühere Gastgeber von ‚Wetten, dass..?‘ zuversichtlich nach vorn. Auch Karina Gottschalk ist erleichtert. Die vergangenen Monate seien für das Paar von großer Ungewissheit geprägt gewesen. „Es ist wirklich ein kleines Wunder. Direkt nach der Diagnose war die Prognose auf Heilung ganz schlecht. Der Professor von Thomas machte uns keine großen Hoffnungen“, sagte sie. Dass ihr Mann nun als krebsfrei gilt, empfindet sie als großes Geschenk. „Jetzt haben wir das geschafft und konzentrieren uns wieder auf die schönen Dinge“, erklärte Karina Gottschalk.