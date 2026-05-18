Stars Tiger Woods: Er ist auf dem Weg der Besserung

Tiger Woods at the 2023 Masters Tournament in Georgia, US - Getty - April 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2026, 09:00 Uhr

Tiger Woods soll „guter Dinge“ sein und sich nach seiner Rückkehr von einem sechswöchigen Behandlungsprogramm auf seine Genesung konzentrieren.

Die 50-jährige Golfikone kehrte am Mittwoch (13. Mai) in ihr Haus in Jupiter, Florida, zurück, nachdem sie sich nach dem Überschlagunfall vom 27. März, der die Aufmerksamkeit erneut auf die Gesundheit und die persönlichen Probleme der ehemaligen Nummer 1 der Welt lenkte, außerhalb der Vereinigten Staaten in Behandlung begeben hatte.

Ein Insider berichtete nun dem ‚People‘-Magazin, während er weiterhin mit den Folgen seines jüngsten Autounfalls und der Anklage wegen Trunkenheit am Steuer zu kämpfen hat: „Tiger hat seine Reise ernst genommen und konzentriert sich voll und ganz darauf, seine Genesung fortzusetzen und dieses Kapitel hinter sich zu lassen. Er ist guter Dinge und kann es kaum erwarten, die rechtlichen Probleme hinter sich zu lassen.“

Der 15-fache Major-Champion Woods, dessen Karriere von dominanten Masters-Siegen, historischen Ryder-Cup-Auftritten und jahrelangen Verletzungsproblemen sowie seinem berüchtigten Betrugsskandal geprägt ist, ist seit seiner ersten Revolutionierung des Golfsports Ende der 1990er Jahre eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Sport geblieben.

In den letzten Jahren sorgte Tiger auch mit seinen wiederholten Comeback-Versuchen, anhaltenden Fitnessproblemen und seiner öffentlichen Beziehung zu Vanessa Trump (48), der ehemaligen Ehefrau von Donald Trump Jr., für Schlagzeilen. Insider berichteten ‚People‘ zudem, dass Woods und Vanessa während der jüngsten Auszeit des Golfers ein enges Verhältnis behielten und dass die Beziehung von den jüngsten Turbulenzen nicht beeinträchtigt worden sei. „Vanessa und Tiger sind verliebt, es ist immer noch ernst zwischen ihnen und sie freuen sich, einander zu sehen“ so der Insider weiter und fügte hinzu, dass Vanessa „ihm unbedingt helfen möchte“.