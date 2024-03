Film Tim Blake Nelson: Todtraurig wegen Dune

Tim Blake Nelson - Nightmare Alley premiere 2021 - Kristin Callahan/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.03.2024, 14:37 Uhr

Der 59-jährige Schauspieler stand für den Sci-Fi-Blockbuster vor der Kamera. Seine Szene wurde jedoch herausgeschnitten.

Tim Blake Nelson ist am Boden zerstört, weil seine Szene in ‚Dune: Part Two‘ es nicht in den fertigen Film geschafft hat.

Der 59-jährige Schauspieler stand für den zweiten Teil des mit Spannung erwarteten Science-Fiction-Blockbusters vor der Kamera. Die kurze Szene, in der Nelson mitwirkte, wurde jedoch am Ende aus dem Streifen herausgeschnitten. Grund dafür war, dass Denis Villeneuves Verfilmung des Frank-Herbert-Romans bereits Überlänge hatte und es deshalb viele Szenen letztendlich nicht in den fertigen Film schafften. Trotz der ‚Dune‘-Enttäuschung würde Nelson laut eigener Aussage aber erneut mit Regisseur Villeneuve zusammenarbeiten. „Ich glaube nicht, dass ich sagen darf, um was für eine Szene es sich handelte“, erklärte er zuletzt im Interview mit ‚MovieWeb‘. „Das überlasse ich Denis, wenn er darüber sprechen will. Ich hatte viel Spaß bei den Dreharbeiten. Aber dann musste er schneiden, weil er fand, dass der Film zu lang war. Das hat mir das Herz gebrochen, aber ich bin nicht böse. Ich habe es geliebt und ich kann es gar nicht abwarten, wieder mit ihm zu arbeiten. Das ist ganz sicher geplant.“

Insgesamt dauert ‚Dune: Part Two‘ stolze 166 Minuten. Trotz seiner imposanten Länge avancierte der Sci-Fi-Streifen jedoch bereits nach wenigen Tagen zum Riesenerfolg an den Kinokassen. Villeneuve plant derweil noch einen weiteren Film, der den Abschluss der Trilogie darstellen wird.