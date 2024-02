Film Tim Mielants: Glücklich über seine Zusammenarbeit mit Cillian Murphy

Tim Mielants - Feb 2020 -10th Magritte Awards Ceremony -Brussels - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.02.2024, 14:00 Uhr

Tim Mielants verriet, dass er „eine ganze Weile“ versucht habe, mit Cillian Murphy an einem Film zu arbeiten, nachdem sie die Dreharbeiten zu ‚Peaky Blinders‘ beendet hatten.

Der 44-jährige Filmemacher hatte die dritte Staffel der gefeierten historischen Dramaserie geleitet, in der Cillian den Gangster Thomas Shelby spielte.

Und jetzt haben die beiden Stars die Chance gehabt, wieder zusammen an dem historischen Drama ‚Small Things Like These‘ zu arbeiten, in dem Cillian den Iren Bill Furlong darstellt, der während der Festtage Mitte der 1980er Jahre eine schockierende Entdeckung macht. Tim erzählte in einem Gespräch gegenüber dem ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich und Cillian wollten eine Zeit lang miteinander arbeiten, wir wollten nach ‚Peaky Blinders‘ unbedingt wieder etwas zusammen machen. Wir haben nach Themen und Geschichten gesucht, die wir erzählen wollten. Das ist vor ‚Oppenheimer‘ gewesen. Und wir sprachen über Ideen, und er und seine Frau sind mit [Claire Keegans] Buch zu mir gekommen. Das ist thematisch etwas gewesen, das ich auf persönlicher Ebene wirklich verstanden habe. Ich war also total bereit dafür. Wir begannen damit, es zu schreiben und es weiterzuentwickeln.“ Der Film wird von Hollywoodstar Matt Damon produziert, den Cillian am Set von ‚Oppenheimer‘ kennenlernte, wobei Tim erklärte, dass, obwohl ihr Projekt zunächst wegen anderer großer Filme auf Eis gelegt wurde, am Ende doch alles zusammengepasst habe.