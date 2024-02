Film Timothée Chalamet: Er denkt über Superhelden-Filme nach

Bang Showbiz | 26.02.2024, 16:00 Uhr

Timothée Chalamet würde nur dann für einen Superheldenfilm unterschreiben, wenn er mit dem Drehbuch und dem Regisseur einverstanden ist.

Der 28-jährige Star hat verraten, welchen weisen Rat ihm sein ‚Don‘t Look Up‘-Co-Star Leonardo DiCaprio gegeben hat, einschließlich der Tatsache, dass er nicht für einen DC- oder Marvel-Film unterschreiben sollte.

Der Schauspieler erzählte der ‚New York Times‘: „Nun, Leonardo DiCaprio sagte zu mir: ‚Keine Superheldenfilme, keine harten Drogen.‘ Was ich sehr gut fand. Ich folge beiden Ratschlägen!“ Dabei ist diese Einstellung etwas skurril für Chalamet, denn es war Christopher Nolans DC-Batman-Blockbuster ‚The Dark Knight‘ aus dem Jahr 2008, der ihn überhaupt erst dazu inspirierte, Schauspieler zu werden. Er fügte jedoch hinzu: „Der Film, der mich dazu gebracht hat, zu schauspielern, ist ein Superheldenfilm, ‚The Dark Knight‘.“ Deshalb schließt Timothée eine Zukunft im Cape nicht vollständig aus. „Wenn das Drehbuch großartig wäre, wenn der Regisseur großartig wäre, müsste ich es in Betracht ziehen.“

Der ‚Dune: Part Two‘-Star kam einer Superheldenrolle nahe, als er für die Hauptrolle in ‚Spider-Man: Homecoming‘ vorsprach. Chalamet bewarb sich während des Vorsprechens für den Film von 2017 zweimal für die Rolle des Peter Parker und seines Alter Egos – die schließlich an Tom Holland ging – und sagte, sein Agent habe ihn davon abhalten müssen, ein drittes Mal in den Marvel-Büros zu erscheinen, um vorzusprechen. Der ‚Wonka‘-Star sagte bereits 2018: „Ich habe zweimal gelesen und bin in totaler Panik schwitzend nach Hause gegangen. Ich rief meinen Agenten Brian Swardstrom an und sagte: ‚Brian, ich habe viel darüber nachgedacht und ich muss zurückgehen und an diese Tür klopfen und noch einmal lesen.‘ Und er erzählte mir die Geschichte von Sean Young und wie sie bei dem Versuch, Catwoman zu werden, alle verschreckt hatte, als sie im Kostüm am Studiotor auftauchte.“ Obwohl er die Chance verpasste, Spider-Man zu spielen, hinterließ Chalamet mit seiner Hauptrolle in ‚Call Me By Your Name‘ einen bleibenden Eindruck und scherzte, dass sein Lieblingsteil des Jahres 2017 darin bestand, eine Pause vom nervenaufreibenden Vorsprechen einlegen zu können. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ sagte der Star damals: „Ehrlich gesagt, mein Lieblingsteil des letzten Jahres – neben der Möglichkeit, in anderen Filmen mitzuspielen und über ‚Call Me by Your Name‘ zu sprechen – ist, nicht ständig vorsprechen zu müssen.“