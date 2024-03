Filmpremiere in Südkorea Zendaya und Timothée Chalamet: „Dune“-Stars im stylischen Partner-Look Sie in Rosa, er in Babyblau: Zendaya und Timothée Chalamet haben zweifelsohne ein Händchen für Mode. Das haben die „Dune“-Stars am Mittwochabend auch in Südkorea bewiesen.