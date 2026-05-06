Stars Todesursache von ‚Buffy the Vampire Slayer‘-Star Nicholas Brendon enthüllt

Nicholas Brendon at New York Comic Con - Avalon - 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2026, 09:00 Uhr

Nicholas Brendons Todesursache wurde bekannt gegeben.

Nicholas Brendon starb an einer atherosklerotischen und hypertensiven Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Der Schauspieler – der vor allem durch seine Rolle als Xander Harris in der TV-Serie ‚Buffy the Vampire Slayer‘ bekannt war – starb im März im Alter von 54 Jahren. Gerichtsmediziner Todd Zeiner hat nun die Gründe für seinen Tod bekannt gegeben.

Zeiner sagte in einem Bericht, der ‚People‘ vorliegt, dass Brendons Tod natürlich gewesen sei, wobei eine akute Lungenentzündung und ein früherer Herzinfarkt als mitwirkende Faktoren aufgeführt wurden. Der Gerichtsmediziner sagte, die am Tatort anwesenden Polizeibeamten hätten „keine offensichtlichen Anzeichen für ein Fremdverschulden gefunden“ und ihm bei der Katalogisierung des Ortes geholfen: „Nichts schien fehl am Platz oder durcheinandergebracht.“

Der Gerichtsmediziner verriet außerdem, dass eine langjährige Freundin Brendons, Theresa Fortier, sich in seiner Wohnung aufgehalten und den Notruf 911 gewählt hatte. Zeiner sagte: „Theresa erklärte, der Verstorbene habe anhaltenden Husten gehabt und sich selbst mit rezeptfreien Medikamenten behandelt. Er habe über Brustschmerzen geklagt. Sie empfahl ein Krankenhaus, aber er lehnte ab.“ Brendon war langjähriger Raucher und hatte wegen seiner kürzlichen Rückenoperation Bedenken, in eine Klinik zu gehen. Fortier gab auch an, dass Brendon vor einigen Jahren einen Herzinfarkt gehabt habe, aber damals jede weitere Behandlung abgelehnte.

Die Familie des Schauspielers hatte zuvor mitgeteilt, er sei „im Schlaf eines natürlichen Todes“ gestorben. In einer Erklärung, die auf Nicholas’ Instagram-Seite geteilt wurde, schrieb seine Familie: „Mit gebrochenem Herzen teilen wir den Tod unseres Bruders und Sohnes Nicholas Brendon mit. Er starb im Schlaf eines natürlichen Todes. Die meisten Menschen kennen Nicky durch seine Arbeit als Schauspieler und durch die Figuren, denen er im Laufe der Jahre Leben eingehaucht hat. In den letzten Jahren fand Nicky seine Leidenschaft in der Malerei und Kunst.“ Der Schauspieler habe es geliebt, sein enthusiastisches Talent mit seiner Familie, seinen Freunden und Fans zu teilen. Er sei leidenschaftlich, sensibel und unermüdlich davon angetrieben gewesen, zu erschaffen: „Diejenigen, die ihn wirklich kannten, verstanden, dass seine Kunst eine der reinsten Spiegelungen dessen war, wer er war.“