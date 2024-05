Film Tom Blyth: Er träumt von einer Rückkehr zum ‚Hunger Games‘-Franchise

Tom Blyth - November 2023 - Famous - Hunger Games Ballad of Songbirds and Snakes Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2024, 13:50 Uhr

Tom Blyth verriet, dass er bereit dazu sei, zum ‚Hunger Games‘-Franchise zurückzukehren.

Der 29-jährige Schauspieler hatte in dem Prequel-Film ‚Die Tribute von Panem X – Das Lied von Vogel und Schlange‘ aus dem letzten Jahr einen jungen Coriolanus Snow gespielt und ist fasziniert von der Chance, in zukünftigen Projekten tiefer in die Figur eintauchen zu können.

In einem Interview gegenüber ‚Screen Rant‘ erzählte Tom: „Ja, ja, ja. Das wäre eine Selbstverständlichkeit. Ich habe das Gefühl, dass ich das große Glück gehabt habe, in diese Welt eintreten zu dürfen, und ich liebe alle Beteiligten wirklich: Francis Lawrence, Nina Jacobson und Suzanne Collins. Aber es wäre echt cool, sich weiter mit dieser Geschichte auseinandersetzen zu können, und ich denke, dass die Fans das auch spüren werden. Ich denke, dass sie sehr aufgeregt darüber waren, die Welt neu zu entfachen, und ich denke, dass die Leute das Gefühl haben, dass es innerhalb dieser Wiederbelebung noch viel mehr zu tun gibt. Es gibt noch viel mehr Geschichten, in die man sich vertiefen kann. Ich denke, dass es in der Geschichte von Coriolanus noch mehr zu vertiefen gibt, egal, ob er die Hauptfigur oder eine Nebenfigur ist und wir uns die Geschichte eines anderen anschauen. Aber ich denke, dass es faszinierend wäre, zu sehen, wie er weiter zur Macht aufsteigt und was auf dem Weg geschieht.” Toms Co-Star Rachel Zegler hatte zuvor ihre Hoffnung geäußert, dass sie zum Franchise zurückkehren könnte, nachdem sie im Prequel die Hauptrolle der Lucy Gray Baird gespielt hatte, da das Schicksal ihres Alter Egos unklar blieb.