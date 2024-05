Stars Tom Brady: So steht es um sein Verhältnis mit Gisele Bündchen

Tom Brady and Gisele Bundchen - 2019 Hollywood For Science Gala - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.05.2024, 08:00 Uhr

Dem Football-Star ist eine harmonische Beziehung zu seiner Ex sehr wichtig.

Tom Brady will kein böses Blut mit Gisele Bündchen.

Der American-Football-Star ist Berichten zufolge entschlossen, eine gute Beziehung zu seiner Ex-Frau aufrechtzuerhalten. Das einstige Traumpaar gab 2022 seine Trennung bekannt. Auch den gemeinsamen Kindern Benjamin (14) und Vivian (11) zuliebe will der ehemalige Quarterback jegliches Drama vermeiden. „Tom möchte eine gute Beziehung zu Gisele haben“, offenbart ein Insider gegenüber ‚Us Weekly‘. „Er möchte, dass sie einen Schlussstrich ziehen und sich in einer guten Position befinden.“

In dem Netflix-Special ‚The Greatest Roast of All Time: Tom Brady’ geriet die gescheiterte Ehe der Sport-Ikone kürzlich ins Kreuzfeuer. Zahlreiche Stars machten sich in dem Format über das Promi-Duo lustig. Comedian Kevin Hart scherzte zum Beispiel darüber, dass Gisele ihren neuen Freund – Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente – kennengelernt hat, als sie noch mit dem NFL-Star verheiratet war. „Mein Gott, Tom. Einer der klügsten Quarterbacks, die je gespielt haben. Wie konntest du das nicht kommen sehen? Acht Karate-Stunden am Tag“, lautete der böse Witz des Komikers. Comedienne Nikki Glaser wiederum spottete: „Du hast sieben Ringe. Jetzt acht, nachdem Gisele ihren zurückgegeben hat.“