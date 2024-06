Film Tom Hardy liest das Drehbuch nicht immer

Tom Hardy - The Bikeriders - London Premiere 2024 - UPi Media - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2024, 10:00 Uhr

Laut dem Hollywood-Star ist es nicht zwingend nötig, vor den Dreharbeiten zu einem Film das Skript zu lesen.

Tom Hardy verzichtet manchmal darauf, das Drehbuch zu lesen, bevor er an einem Film arbeitet.

Der Schauspieler erklärte, dass er es manchmal vorzieht, durch Gespräche mit dem Regisseur mehr über seine Figur zu erfahren und ein Gefühl dafür zu bekommen, was von ihm erwartet wird.

Im Gespräch mit ‚Collider‘ verrät der Hollywood-Star: „Manchmal lese ich ein Drehbuch nicht. Ich bitte jemanden, mir die Geschichte zu erzählen, beispielsweise den Regisseur.“ Dadurch könne er besser erfahren, „worauf der Regisseur wirklich scharf ist, was er sagen will oder was er mit einem Stück oder einer Figur erreichen will“. Der 46-Jährige fügt hinzu: 46-jährige „Manchmal bevorzuge ich Gespräche mit Regisseuren oder Autoren oder eine Mischung aus beidem, um zu verstehen, was sie mit der Figur machen wollen.“

Das bedeute jedoch nicht, dass er faul sei. Der ‚Mad Max: Fury Road‘-Star stellt klar: „Das mag vielleicht so klingen, als ob es mir egal wäre. Eigentlich ist es genau das Gegenteil. Manchmal bestätigt das Skript nicht das, was der Regisseur oder der Autor erreichen wollen.“

In dem neuen Film ‚The Bikeriders‘ spielt der Darsteller den Motorradclub-Anführer Johnny Davis. Wie Tom verrät, habe er sich während der Dreharbeiten an das Fahren von Harley Davidson-Maschinen aus den 1950er und 60er Jahren gewöhnt. „Der Unterschied zu den Motorrädern, die ich fahre, ist, dass sie Bremsen haben. Nicht, dass Harleys keine Bremsen hätten – das haben sie – aber diese Motorräder waren in vielerlei Hinsicht antiquarisch“, erzählt der Brite.