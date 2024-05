Film Tom Hiddleston: Neue Rolle in ‚Tenzing‘

Tom Hiddleston -EE British Academy Film Awards 2022, London, March 13 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.05.2024, 14:00 Uhr

Tom Hiddleston wird Sir Edmund Hillary in ‚Tenzing‘ spielen.

Der ‚Night Manager‘-Schauspieler wird in dem Film an der Seite von Willem Dafoe zu sehen sein, der den englischen Expeditionsleiter Colonel John Hunt in der kommenden Biografie von See-Saw Films über Sherpa Tenzing Norgay spielen wird, ein nepalesisch-indischen Bergsteiger, der 1953 als einer der ersten Menschen auf dem Gipfel der Welt stand, als die Gruppe den Mount Everest bestieg.

Derzeit wird nach einem Schauspieler gesucht, der die Titelrolle des Bergsteigers übernimmt, der vor dem historischen Versuch von 1953 sechs frühere Versuche unternommen hatte, den Everest zu besteigen. Jennifer Peedom dreht den Film, nachdem sie über Tenzings Familie die Exklusivrechte erhalten hat, Tenzings Geschichte zu erzählen. Sie hat dank ihres gefeierten Dokumentarfilms ‚Sherpa‘ bereits eine enge Beziehung zur Sherpa-Gemeinschaft. Jennifer sagte in einem Statement: „Ich könnte nicht begeisterter sein, Tenzing Norgays Geschichte auf die Leinwand zu bringen. Ich habe meine ganze Karriere auf diesen Film hingearbeitet und bin Tenzings Familie unglaublich dankbar, dass sie mir den Film anvertraut hat. Ich freue mich darauf, mit See-Saw Films und unserer großartigen Besetzung zusammenzuarbeiten, um diese Geschichte zum Leben zu erwecken. Tom Hiddleston und Willem Dafoe sind zwei der großzügigsten und talentiertesten Schauspieler in der Branche, daher wird es elektrisierend sein, sie mit unserer brillanten Himalaya-Besetzung zusammenzubringen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass dieser Film großen Anklang finden wird. Wir alle haben unsere eigenen Berge zu erklimmen. Dieser Film zeigt uns, wozu Menschen wirklich fähig sind.“

Norbu Tenzing, Sohn von Tenzing Norgay, fügte hinzu: „Jen ist jemand, der sich den Respekt unseres Volkes verdient hat, die Gemeinschaft versteht und tief in unsere Kultur eingetaucht ist. Sie ist ein großartiger Mensch und jemand, dem wir vertrauen, und sie hat ein lebenslanges Interesse an der Geschichte meines Vaters Tenzing Norgay. Ich freue mich, dass sie dieses Projekt übernommen hat, und kann es kaum erwarten, dass die Welt sieht, wer mein Vater war.“ ‚Lion‘-Autor Luke Davies schreibt das Drehbuch, und sowohl er als auch Jennifer werden neben Liz Watts, Emile Sherman und Iain Canning von See-Saw Films als Produzenten fungieren.