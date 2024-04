Film Tom Holland: Er träumt von weiteren Spider-Man-Filmen

Tom Holland at Critics Choice Awards - Jan 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2024, 13:00 Uhr

Tom Holland sprach darüber, dass er unbedingt noch mehr Spider-Man-Filme drehen möchte.

Der 27-jährige Schauspieler spielte den Superhelden in der Marvel Cinematic Universe (MCU)-Trilogie, die im Jahr 2021 mit ‚Spider-Man: No Way Home‘ endete, und verriet, dass er hofft, die Rolle noch eine Zeit lang spielen zu können.

In einem Gespräch gegenüber ‚Deadline‘ beim Sands International Film Festival in Schottland erzählte Tom: „Die einfache Antwort ist, dass ich immer mehr Spider-Man-Filme drehen möchte. Ich verdanke Spider-Man mein Leben und meine Karriere. Die einfache Antwort lautet also: Ja. Ich werde immer mehr machen wollen.“ Allerdings verriet Tom, dass es einen Vorbehalt gebe, weil die Geschichte für einen möglichen vierten Film einfach stimmen müsse, da es nach dem Erfolg der von ihm geleiteten Trilogie „ein Vermächtnis zu schützen“ gibt. Der ‚Uncharted‘-Darsteller enthüllte: „Wir haben die Besten der Branche mit dabei, die daran arbeiten, was auch immer die Geschichte sein mag. Aber bis wir sie geknackt haben, müssen wir ein Vermächtnis bewahren. Der dritte Film war in vielerlei Hinsicht so besonders, dass wir sicherstellen müssen, dass wir das Richtige machen.” Holland fügte hinzu: „Es ist das erste Mal in diesem Prozess, dass ich so früh ein Teil des Kreativen geworden bin. Das ist einfach ein Prozess, bei dem ich zuschaue und etwas lerne. Das ist einfach eine echt lustige Phase für mich.”