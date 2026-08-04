Film Tom Holland führte noch keine konkreten Gespräche über Spider-Man-Rückkehr

Tom Holland - Spider-Man: Brand New Day - UK Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2026, 18:00 Uhr

Tom Holland führte noch keine konkreten Gespräche über seine Spider-Man-Rückkehr.

Tom Holland hat bislang noch keine konkreten Gespräche über eine Rückkehr als Spider-Man für einen fünften Film geführt.

Der 30-jährige Schauspieler feierte als Spider-Man alias Peter Parker große Erfolge in der milliardenschweren Filmreihe. Dennoch verriet Sony-Pictures-Chef Tom Rothman, dass es bisher keine ernsthaften Verhandlungen über eine erneute Zusammenarbeit gegeben habe. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte Rothman: „Nein, wir haben bislang keine konkreten Gespräche geführt, es ist eher ein Wunsch als ein tatsächlicher Plan.“

Tom, der in ‚Spider-Man: Brand New Day‘ an der Seite von Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei und Mark Ruffalo zu sehen ist, hatte erst kürzlich betont, dass er sich grundsätzlich vorstellen könne, die Rolle erneut zu übernehmen. Diese Aussage sorgte bei Rothman für große Freude. „Als ich gehört habe, was Tom gesagt hat, bin ich vor Freude regelrecht in die Luft gesprungen. Ich kann nur sagen: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe wirklich sehr, dass es klappt.“

Mit einem Einspielergebnis von 360 Millionen US-Dollar in Nordamerika legte ‚Spider-Man: Brand New Day‘ den erfolgreichsten Kinostart der Region aller Zeiten hin und übertraf damit sogar ‚Avengers: Endgame‘ aus dem Jahr 2019. Rothman ist stolz darauf, dass der Film alle Erwartungen übertroffen habe. „All die Experten, die behauptet haben, das Kino sei tot, lagen offenbar falsch. Der Kinomarkt boomt derzeit, und das begeistert mich. Deshalb blicke ich sehr optimistisch in die Zukunft.“ Als Grund für den Erfolg sieht Rothman vor allem den kreativen Ansatz des Films. Statt die Geschichte immer größer werden zu lassen, habe sich das Team bewusst für mehr emotionale Tiefe entschieden. „Eine Zeit lang lautete die Frage: Wie kann man das noch übertreffen? Nachdem wir bereits alle Spider-Men zusammengebracht hatten, wäre der Versuch, einfach nur noch größer zu werden, wahrscheinlich ins Leere gelaufen. Deshalb haben wir uns entschieden, stattdessen mehr in die Tiefe zu gehen. Unser Ziel war es, das Publikum emotional stärker zu berühren. Zum Glück hatten wir einen Regisseur, der Emotion und spektakuläre Bilder perfekt miteinander verbinden konnte.“