Stars Tom Holland und Zendaya planen ‚epische‘ Hochzeitsfeier

Tom Holland And Zendaya in NY Oct 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.07.2026, 12:00 Uhr

Das Hollywood-Paar will Berichten zufolge auf einem britischen Schloss heiraten.

Tom Holland und Zendaya planen eine „epische“ Hochzeitsfeier auf einem britischen Schloss.

Die Co-Stars aus ‚Spider-Man: Brand New Day‘ haben Anfang des Jahres in einer intimen, geheimen Zeremonie geheiratet. Nun wollen sie ihre Hochzeit mit einer großen Feier auf Belvoir Castle in der englischen Grafschaft Leicestershire nachholen, zu der Hunderte Gäste erwartet werden. Ein Insider verriet in der Kolumne ‚Talk of the Town‘ der Zeitung ‚Mail on Sunday‘: „Es wird riesig. Sie haben sich kürzlich auf dem Gelände umgesehen und gezeigt, wo sie den Flügel und weitere Zelte aufstellen möchten. Es wird einfach episch.“

Bei den Vorbereitungen kam es jedoch zu einem unerwarteten Problem: Jemand auf dem Schlossgelände – das David Manners, dem Duke of Rutland, und seiner Familie gehört – wurde im Freien von einer Zecke gebissen. Der Insider erklärte: „Das hat für ziemliche Aufregung gesorgt. Tom und Zendaya bestehen seitdem darauf, dass keine Gäste in die Nähe dieses Bereichs kommen dürfen, damit keiner der Hollywood-Stars ebenfalls von einer Zecke gebissen wird. Zecken können Borreliose übertragen.“

Nach monatelangen Spekulationen bestätigte Tom vergangenen Monat, dass er und Zendaya nach fünf Jahren Beziehung geheiratet haben. Der 30-jährige Schauspieler erzählte, dass seine Großmutter zunächst dachte, sie sei nicht zur Hochzeit eingeladen worden, nachdem sie die im Internet kursierenden gefälschten KI-Hochzeitsbilder gesehen hatte.

Auf die Frage des ‚Esquire‘-Magazins, ob er ähnliche Nachrichten auch an andere Familienmitglieder schicken musste, die befürchteten, die Hochzeit verpasst zu haben, antwortete Tom: „Nein, denn sie waren alle dort.“ Weitere Einzelheiten zur Hochzeit wollte der ‚Die Odyssee‘-Star allerdings nicht preisgeben. Er sagte lediglich: „Mehr werdet ihr dazu nicht erfahren.“ Tom und Zendaya lernten sich vor zehn Jahren am Set von ‚Spider-Man: Homecoming‘ kennen.