Film Tom Holland: Darum ‚hasste‘ er eine frühere Version von ‚Spider-Man: Brand New Day‘

Tom Holland - Spider-Man: Brand New Day - UK Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2026, 14:00 Uhr

Tom Holland „hasste“ eine frühe Schnittfassung von ‚Spider-Man: Brand New Day‘.

Der 30-jährige Schauspieler hat für den neuen Film erneut die Rolle des Spider-Man übernommen und Tom erinnerte sich daran, verschiedene Fassungen des Films gesehen zu haben, bevor man sich auf den endgültigen Schnitt festlegte.

Der Schauspieler, der in dem mit großer Spannung erwarteten Film an der Seite seiner Ehefrau Zendaya zu sehen ist, sagte gegenüber ‚Quotable‘, dass Cast und Crew sehr viele unterschiedliche Fassungen des Films gesehen hätten: „Bei einer davon nahmen sie sämtliche Anmerkungen von all den beliebigen Leuten, die den Film gesehen hatten, und änderten daraufhin den Film. Dann sahen wir uns diese Version an und hassten sie.“ Der Filmstar räumte ein, dass diese Fassung ihm und auch dem Rest des Teams so gar nicht gefiel. Tom erklärte außerdem, ein Film könne sich „im Schneideraum auf tausend verschiedene Arten verändern“. Er sagte: „Es funktionierte überhaupt nicht. Es war das, was die Leute verlangt hatten, aber es entsprach nicht ganz dem, was wir als Kreative wollten. Doch sie haben aus dieser Erfahrung gelernt. Ein Film kann sich im Schneideraum also auf tausend verschiedene Arten verändern.“

Unterdessen erklärte Destin Daniel Cretton kürzlich die Entscheidung, Sadie Sinks Rolle in ‚Spider-Man: Brand New Day‘ geheim zu halten. Die 24-jährige Schauspielerin ist in dem Film an der Seite von Tom, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando und Mark Ruffalo zu sehen. Der Regisseur sprach kürzlich über die Geheimhaltung rund um Sadies Rolle. Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte er, dass die Gründe für die Geheimhaltung deutlich werden, sobald die Fans den Film sehen. Der 47-jährige Regisseur, der zuvor ‚Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings‘ inszenierte, sagte: „Warum wir geheim halten, was Sadie macht, wird man ehrlich gesagt verstehen, wenn man den Film sieht. Der Film ist besser, wenn man bestimmte Dinge nicht weiß. Ich wünschte, die Leute wüssten überhaupt nichts, wenn sie sich diesen Film ansehen. Aber wir machen das aus keinem anderen Grund, als das Erlebnis der Fans zu schützen.“