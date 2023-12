Stars Tom Holland: Zendaya ist gnadenlos ehrlich

Tom Holland - Premiere - The Crowded Room - EPK - StarPix for Apple BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2023, 08:00 Uhr

Tom Holland liebt es, wie ehrlich seine Freundin Zendaya zu ihm ist.

Der ‚Spider-Man: No Way Home‘-Star (27) hat verraten, dass seine langjährige Partnerin, ‚Euphoria‘-Star Zendaya (27), die Dinge immer so sagt, wie sie sind. Das liebe er an ihr.

In einem Interview für die SAG-AFTRA Foundation sagte er: „Zendaya ist wahrscheinlich am ehrlichsten zu mir. Was ich liebe, weil man das braucht.“ Tom verriet auch, dass seine Marvel-Kollegen Robert Downey Jr. (58) und Benedict Cumberbatch (47) die besten Ratgeber sind, obwohl er witzelte: „Downey ist sehr ehrlich – manchmal ein bisschen zu ehrlich.“ Tom fuhr fort: „Ich respektiere Downeys Meinung wirklich. Er hat mir so viel beigebracht und ich singe immer ein Loblied auf ihn, und ich liebe den Kerl. Ich bewundere ihn.“ Über den ‚Doctor Strange‘-Darsteller fügte er hinzu: „Benedict Cumberbatch ist jemand, den ich oft um Rat frage, wenn es um die Schauspielerei geht.“

In der Zwischenzeit musste Zendaya kürzlich leugnen, dass sie und Tom verlobt sind. Die ‚Greatest Showman‘-Darstellerin ist seit drei Jahren mit ihrem Co-Star zusammen und Fans spekulierten, dass das Paar die Beziehung auf die nächste Stufe gehoben haben könnte, als sie einen Verlobungsring an einem Finger zu tragen schien. In einem inzwischen gelöschten Post in ihrer Instagram-Story stellte sie klar: „Ich kann einfach nichts posten, Leute. Ich habe das Bild wegen des Huts gepostet. Nicht wegen des Rings an meiner rechten Hand, Leute, im Ernst. Glaubt ihr, so würde ich solche Neuigkeiten teilen?“