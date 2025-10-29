Stars Tom Parker Bowles: Seine Ernennung zum Prinzen würde Revolution auslösen

Queen Camilla and Tom Parker Bowles - June 2024 -Hampton Court Palace - London - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2025

Dem Sohn von Königin Camilla ist es lieber, keinen royalen Titel anzunehmen.

Der Sohn von Königin Camilla glaubt, es würde eine „Revolution“ geben, wenn er zum Prinzen ernannt würde.

Tom Parker Bowles betont, es wäre eine „schreckliche“ Entscheidung gewesen, ihm einen Titel zu verleihen, als sein Stiefvater König Charles 2023 den Thron bestieg. Ein solcher Schritt würde die Monarchie „um Jahrzehnte zurückwerfen“.

Auf die Möglichkeit angesprochen witzelte Tom, er würde lieber seinen „ursprünglichen Namen behalten“. Im ‚Good Food‘-Podcast erklärte er: „Ich sage Ihnen, das wäre der schnellste Weg zu einer Revolution. Ich denke, wir sind insgesamt ein ziemlich ausgeglichenes, nüchternes und vernünftiges Land. Aber wenn ich plötzlich Prinz werden würde, würden die Tore des Buckingham Palace gestürmt werden.“ Der 50-Jährige fügte hinzu: „Das wäre entsetzlich. Ich glaube, das würde die lange und glorreiche Sache der Monarchie in Großbritannien um viele Jahre zurückwerfen.“

Tom ist Camillas Sohn aus ihrer vergangenen Ehe mit Andrew Parker Bowles. Seinen Stiefvater König Charles lobte er als „Wissensquelle“ und „Helden der britischen Landwirte“. Der Food-Journalist sagte: „Er hat mehr vergessen, als ich je wissen werde.“

Im Podcast sprach Tom auch über den „unglaublichen“ Moment, als er die Kronjuwelen halten durfte, während Charles und Camilla sich auf die Krönungszeremonie vorbereiteten. „Sie hatten einige der Kronjuwelen da, weil der König und meine Mutter üben mussten, sie zu tragen … Ich glaube, es war das Zepter oder das Diadem“, schilderte der Brite. „Jedenfalls, sie kurz in der Hand zu halten – das war, als hielte man Geschichte in den Händen. Man hält 800 oder 900 Jahre Geschichte, einfach unglaublich.“