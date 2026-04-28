Stars King Charles III: Details zu ‚Stahlring‘-Sicherheitsmaßnahmen werden bekannt

Donald Trump and King Charles - September 2025 - Avalon - Trump UK State Visit BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2026, 09:00 Uhr

King Charles III: Details zu 'Stahlring'-Sicherheitsmaßnahmen werden bekannt, während Besuch in Washington beginnt.

König Charles soll während seines Aufenthalts in den USA durch Drohnenabwehrsysteme, Fernaufklärungsteams und schnelle Eingreiftruppen geschützt werden.

Der 77-jährige Monarch und seine Ehefrau Queen Camilla (78) trafen am Montag (27. April) in den Vereinigten Staaten ein, um einen viertägigen Staatsbesuch bei US-Präsident Donald Trump (79) zu absolvieren. Der Besuch erfolgt vor dem Hintergrund erhöhter Sicherheitsbedenken, nachdem ein bewaffneter Angreifer beim White House Correspondents’ Dinner in Washington, D.C. das Feuer eröffnet hatte und einen großangelegten Notfalleinsatz auslöste.

Charles’ Reise – organisiert vom Buckingham Palace in Abstimmung mit US-Behörden – findet zudem vor dem Hintergrund politischer Spannungen zwischen Großbritannien und den USA sowie verstärkter Aufmerksamkeit für die Sicherheitsmaßnahmen des United States Secret Service statt. Camilla begleitet Charles bei Terminen im Weißen Haus und in ganz Washington, außerdem sind Besuche in New York und Virginia geplant.

Die Sicherheitsplanung rückte besonders nach dem Vorfall beim Correspondents’ Dinner in den Fokus, bei dem Trump und First Lady Melania Trump (56) aus dem Saal evakuiert wurden, nachdem Schüsse gefallen waren, mutmaßlich im Versuch, den Präsidenten zu töten. Berichten zufolge hat der Secret Service unterstützt von Spezialeinheiten seine Präsenz rund um Charles verstärkt. Zusätzliche Einsatzkräfte und Überwachungsmaßnahmen sollen während des gesamten Besuchs eingesetzt werden.

Der frühere Sicherheitsexperte Richard Aitch sagte der ‚Sun‘: „Die Sicherheitsmaßnahmen werden auf einem ganz anderen Niveau sein als ursprünglich geplant. Alles wird maximal abgesichert.“ Ein weiterer Experte, Anthony Glees, erklärte, Charles’ Entscheidung zu reisen zeige den Ernst der Lage und deute darauf hin, dass der Besuch angesichts der aktuellen Situation mit Risiken verbunden sei. Die Vorbereitungen sollen Gespräche zwischen dem Buckingham Palace und US-Behörden in den Tagen nach dem Vorfall umfasst haben, wobei das Programm angepasst wurde, ohne den Besuch abzusagen.