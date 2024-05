Stars Tom Selleck: Er wurde nicht ernst genommen

05.05.2024

Der Schauspieler erinnert sich nur ungern an die Anfänge seiner Schauspielkarriere zurück.

Tom Selleck wurde zu Beginn seiner Karriere nicht ernst genommen.

Der 79-jährige Schauspieler erlangte weltweite Bekanntheit, als er in den Achtzigern die Titelrolle der Detektivserie ‚Magnum P.I‘ ergatterte. Vor seinem Durchbruch sei seine Ambition Hollywoodstar zu werden allerdings nur wenig beachtet worden, erinnert sich Selleck heute. Im Gespräch mit ‚The Telegraph‘ verrät er: „Jeder Schauspieler hat sein Päckchen zu tragen und jeder hat die Aufgabe, ernst genommen zu werden. In der Zeit, in der ich Schauspieler wurde, hatte es Dustin Hoffman nicht schwer, ernst genommen zu werden. Mit Sicherheit hatte er jahrelang Probleme, aber mein erster Schauspiellehrer sagte zu mir: ‚Schau, du kommst durch die Tür, du bist 1,95 Meter, du sieht einigermaßen gut aus, Tom, du musst das rüberbringen!‘ Und das war schwierig — in dieser Zeit war ernst genommen zu werden wahrscheinlich schwieriger als in den Fünfzigern. Außer, man schaffte es, etwas rüberzubringen. Ich glaube, oftmals bin ich hereingekommen und wurde nicht ernst genommen.“

Selleck, der seit 1987 mit seiner Ehefrau Jillie Mack verheiratet ist, hält sein Privatleben seit jeher so gut es geht unter Verschluss. „Ich musste einen Weg finden, zumindest irgendwas von mir privat zu halten“, erklärt er dazu im Interview.