Neue Staffel ab dem 17. September Böses Omen? Diese „Sommerhaus der Stars“-Paare waren schon getrennt

Sarah Kern und Tobias Pankow, Vanessa Schmitt und Raúl Richter sowie Rafi Rachek und Sam Dylan (v.l.) hatten bereits Beziehungspausen. (eyn/spot)

SpotOn News | 16.09.2024, 13:01 Uhr

Am 17. September startet "Das Sommerhaus der Stars" in eine neue Runde. Acht Promipaare wollen beweisen, dass sie das beste Team sind - dabei waren gleich drei von ihnen nicht immer so glücklich.

Wird ihre Liebe "Das Sommerhaus der Stars" überstehen? Die RTL-Show ist bekannt dafür, mit dem sogenannten "Sommerhaus-Fluch" schon so einige Beziehungen zerstört zu haben. Ab dem 17. September (und immer eine Woche vorher auf RTL+) wollen acht Paare demonstrieren, dass es bei ihnen anders ist – doch in der Vergangenheit waren nicht alle von ihnen immer das beste Team.

Gleich drei Pärchen aus Staffel 9 waren vor ihrer Teilnahme in der Show – in der es immerhin darum geht, zusammenzuhalten und sich als Paar zu beweisen – schon mal getrennt. Allen voran Sam Dylan (33) und sein On-off-Partner Rafi Rachek (34). Die beiden Influencer machten bereits mehrere Trennungen durch, bei denen sie mit gegenseitigen Vorwürfen nicht sparten.

Sam Dylan und Rafi Rachek waren zweimal getrennt

Dabei fing alles so harmonisch an. Nach Dylans Teilnahme bei "Prince Charming" und Racheks öffentlichem Outing bei "Bachelor in Paradise" fanden sie im Dezember 2019 zusammen. Das Paar bezog eine Wohnung, verbrachte gemeinsame Urlaube und nahm seine Follower bei jedem Schritt mit. Doch schnell machten sie auch mit heftigen Beziehungskrisen Schlagzeilen, im Mai 2021 gaben die Realitystars schließlich ihre Trennung bekannt.

Es folgte ein Rosenkrieg mit gegenseitigen Anschuldigungen – keine zwei Monate später war aber alles wieder vergessen. Sam Dylan machte das Comeback publik und das Paar suchte ab da sogar öffentlich nach einer Leihmutter für ein gemeinsames Kind. Dazu kam es nie, denn rund ein Jahr später hieß es, dass die Liebe jetzt "endgültig" und "ohne weitere Chance" zerbrochen sei.

Zwei Jahre sah es so aus, als gingen die beiden diesmal wirklich getrennte Wegen – bis sie im Januar 2024 unter Pärchenbildern auf Instagram mit "Alle guten Dinge sind drei" ihre erneute Reunion verkündeten. Man habe sich weiterentwickelt und so ganz frisch verliebt.

Raúl Richter ging Vanessa Schmitt fremd

Auch Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt (28) haben nicht unbedingt die besten Vorzeichen für eine harmonische Zeit im Sommerhaus. Drei Jahre waren der einstige "GZSZ"-Star und seine Partnerin liiert, bevor sie im Juni 2022 ihre Trennung im Netz bekannt gaben. Bereits damals deutete Schmitt an, von ihrem Ex-Freund hintergangen worden zu sein. Drei Monate später folgte dann das Comeback: Sie hätten sich entschieden, sich "noch mal eine Chance zu geben".

Vor dem Einzug ins Sommerhaus kam schließlich der Grund für die Trennung ans Licht. "Ja gut, ich bin vor zwei Jahren mal fremdgegangen und das war blöd. Das war nur eine einmalige Sache damals bei mir und dabei blieb es auch", gestand Raúl Richter im RTL-Interview. Den Fehltritt habe er Schmitt nicht etwa selbst gestanden, vielmehr habe sie es zufällig herausgefunden. "Wir haben uns da wirklich zusammengesetzt und viele offene und ehrliche Gespräche geführt, die wir vielleicht auch schon früher hätten führen sollen", begründete sie das Liebes-Comeback nach dem Seitensprung.

Sarah Kerns Liebe zerbrach an der Entfernung

Sarah Kern (55) heiratete nach der Scheidung von Designer Otto Kern (1950-2017) noch zwei weitere Male. 2019 fand sie dann mit dem 16 Jahre jüngeren Tobias Pankow (39) vorerst den Richtigen an ihrer Seite – ein Jahr später trennte sich das Paar allerdings aufgrund unterschiedlicher Lebensbedingungen wieder. Während Kern größtenteils auf Malta wohnt, ist der Unternehmensberater im Raum Berlin zu Hause.

Lange konnten sie trotz der Entfernung aber nicht ohneeinander, denn im November 2022 fand das Paar wieder zusammen. "Zweite Runde", verkündete Kern damals auf ihrem Instagram-Kanal. Pankow steht im Gegensatz zu seiner Partnerin noch nicht in der Öffentlichkeit und feiert im Sommerhaus sein Reality-Debüt.

Ob diese On-off-Lieben stark genug für die knallharte WG in Bocholt sind? Immerhin gibt es starke Konkurrenz. Im "Sommerhaus der Stars" müssen es die drei Paare mit Alessia Herren und Freund Can, Tessa Bergmeier mit ihrem Jakob, Theresia Fischer und Stefan Kleiser, Gloria Glumac mit Freund Michael sowie Umut Tekin und Emma Fernlund aufnehmen, um die 50.000 Euro zu gewinnen.