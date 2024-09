"Eine harte Zeit" Shannen Doherty brachte Tori Spelling zu „Dancing with the Stars“

Tori Spelling ist einer der Promis aus der 33. Staffel von "Dancing with the Stars". (paf/spot)

SpotOn News | 05.09.2024, 13:14 Uhr

Tori Spelling wird in der 33. Staffel von "Dancing with the Stars" ihre Tanzkünste präsentieren. Zur Teilnahme ermutigte sie ihre verstorbene Schauspiel-Kollegin Shannen Doherty. Nicht nur diese "Beverly Hills, 90210"-Darstellerin war bereits Teil der Sendung.

Tori Spelling (51) wird in der 33. Staffel von "Dancing with the Stars" um den Sieg tanzen. Die Sendung "Good Morning America" gab am Mittwoch (4. September) die teilnehmenden Promis und ihre Tanzpartner bekannt. Vor Spelling war bereits ihr "Beverly Hills, 90210"-Co-Star Shannen Doherty (1971-2024) Teil der Show. Dem "People"-Magazin verriet Spelling, die kürzlich verstorbene Schauspielerin habe sie zur Teilnahme motiviert.

"Ich erinnere mich, dass sie es geliebt hat"

"Sie hat mich definitiv im Leben dazu inspiriert, dass man sich wirklich verpflichtet, wenn man sich verpflichtet", erklärte Spelling. Doherty habe sie damit für die Wettbewerbs-Show ermutigt, ihre Energie einzusetzen. Dennoch sei es "eine harte Zeit mit der Show und all der Aufregung und dem jüngsten Verlust von Shan" für sie. "Aber ich erinnere mich, dass sie es geliebt hat und voll dabei war", erinnerte sich die Schauspielerin.

"Beverly Hills, 90210"-Star und ehemaliger "DWTS"-Kandidat Brian Austin Green (51) habe bereits von ihrer Teilnahme gewusst. "Ich dachte die ganze Zeit: 'Ich weiß nicht. Was soll ich tun? Soll ich es tun?' Und er hat gesagt: 'Du wirst fantastisch sein. Du musst das machen'", beschrieb sie seine Unterstützung. Auch Greens Verlobte Sharna Burgess (39), die als Profitänzerin in der Sendung auftrat, sei eine Hilfe gewesen. Burgess habe Spelling auf Nachfrage potenzielle Tanzpartner genannt, die perfekt zu ihr passen würden. Letztendlich wies ihr die Show den Turniertänzer Pasha Pashkov zu.

Diese "Beverly Hills, 90210"-Stars waren bereits dabei

Mit ihrer Teilnahme an der US-amerikanischen Sendung folgt sie weiteren "Beverly Hills, 90210"-Kollegen. Während die im Juli verstorbene Doherty 2010 in der 10. Staffel mittanzte, war Green in der 30. Staffel zu sehen. Auf Ian Ziering (60) in der 4. Staffel folgte Jennie Garth (52) im Jahr darauf. Die beiden Schauspieler schieden im Halbfinale aus und schafften es im Vergleich zu ihren Co-Stars am weitesten.

An der neuen Staffel nehmen neben Spelling Schauspieler Eric Roberts (68), Model Brooks Nader (27) und die Trickbetrügerin Anna Sorokin (33) teil. Auch die Sportler Dwight Howard (38) und Danny Amendola (38) sowie die Olympioniken Ilona Maher (28) und Stephen Nedoroscik (25) tanzen um die Trophäe. Ihnen schließen sich die Reality-Stars Joey Graziadei (29), Phaedra Parks (50) und Jenn Tran (26) an. Die Schauspieler Chandler Kinney (24) und Reginald VelJohnson (72) vervollständigen den Cast. Die 33. Staffel läuft der Mitteilung von "ABC News" zufolge am 17. September auf seinem Sender und Disney+ an. Einen Tag später seien die Folgen beim Streamingdienst Hulu verfügbar.