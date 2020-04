Top 10: Claudia Oberts beste Trinksprüche aus „Promis unter Palmen“

Claudia Obert ist der eigentliche Star aus „Promis unter Palmen„, quasi der Helmut Berger der kuriosen Show aus dem thailändischen Phuket.

Geistesblitz Tobias „Tobi“ Wegener fasste es treffend zusammen: „Erschreckend, was Alkohol aus Menschen macht“. Bei Claudia Obert hat man tatsächlich den Eindruck, sie säuft sich durch alle Folgen des neuen SAT.1-Quotenhits. Was nicht zwingend an der Präsenz ihrer Mitbewohnern liegt, sondern auch an den Redakteuren und Cuttern des Senders.

Womöglich trinkt die Boutiquenbesitzerin aber auch, um all das Mobbing und die Gehässigkeiten der anderen wie Champagner abperlen zu lassen. Fakt ist: Die Obert hat die Nick an die Wand gespielt. Sie braucht nicht die theatralisch ausladenden Auftritte mit eiskalt berechnenden Gesten und Fäkalsprachen-Monologen in vier Oktaven, um „Sendezeit“ zu erspielen. Die Obert braucht nur ein volles Glas. Und damit ist sie eine von uns.

Was für eine großer Auftritt, als sie am letzten Mittwochabend der von den Kandidaten rausgewählten Erzfeindin eine souveräne Umarmung schenkte! „Ich trenne mich von dir, weil du die einzige Frau bist, die besser ist als ich.“ Und dann fügte sie tapfer hinzu: „Und die ich fürchte.“

Top 10

Wie soll man das nur durchhalten bis zur nächsten Folge am kommenden Mittwoch, ohne Alkohol? Hier die 10 besten Trinksprüche aus drei Folgen „Promis unter Palmen“.

„Hat schon jemals eine große Geschichte angefangen mit den Worten: Wir tranken einen Tee?“

„Nüchtern halte ich das hier nicht aus! No dope, no hope!“

„Ich hab’ heute einen anstrengenden Tach gehabt. Ich wünsche mir, dass heute Abend noch einer mit mir trinkt und da du nicht trinkst, nominiere ich dich“

„Warte mal ab, wenn ich einen getrunken hab“.

„Ist es jetzt eine besondere Errungenschaft, wenn man nur Wasser trinkt? Die ganze Welt ist ein Champagner“

„Ich bin die größte Säuferin vor dem Herrn … mit zwei Gläsern Wein.“

„Einmal im Jahr muss ich einen alkoholfreien Tag machen.“

„Du tust ja so, als würde ich kleine Kinder vergewaltigen, nur weil ich ein Glas Wein trinke, wie seid ihr eigentlich alle drauf?“

„Ich würde eher sagen, trinkt ihr doch mal was, bisschen Freude, bisschen Genuss“.

Bonus-Highlight

„Ich wünsche euch wirklich, dass ihr diese Veranstaltung hier gewinnt, ja. Ich wünsche es euch wirklich, weil sonst habt ihr ja nichts im Leben. Genau wie Frau Nick.“