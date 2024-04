In Mexiko Tour-Pause: Pink genießt ihre Auszeit auf einer Jacht

Pink genießt die Sonne während ihres Familienurlaubs in Cabo, bevor sie wieder auf Tournee geht. (hub/spot)

SpotOn News | 19.04.2024, 11:11 Uhr

Zwischen Auftritten in Australien und Großbritannien genießt Pink mit ihrer Familie eine Auszeit in Mexiko. Auf einer Jacht lässt es sich die Sängerin gutgehen.

Pink (44) hat sich eine Auszeit gegönnt. Die Sängerin hat einen Familienausflug ins mexikanische Cabo unternommen, wie Schnappschüsse zeigen. Die 44-Jährige ist darauf auf einer Jacht zu sehen. Mit dabei war ihr Ehemann Carey Hart (48) sowie die beiden Kinder des Paares, Willow (12) und Jameson (7).

Pink trägt auf den Fotos einen eleganten One-Shoulder-Badeanzug in Weiß. Auf dem Kleidungsstück ist vorne ein Aufdruck mit bunten Vögeln zu sehen. Dazu hatte sie ein Paar auffällige Ohrringe und eine goldene Halskette angelegt. Mit einem weißen Cappy mit einem gelben Smiley auf der Vorderseite schützte sie sich vor der Sonne.

Das Fitnessgeheimnis von Pink

Pink hat derzeit eine Pause von ihrer "Summer Carnival"-Tour. Zuletzt trat sie in Australien auf. Im Juni geht es weiter mit Konzerten in Großbritannien. Wie sie sich dabei fit hält, verriet Pink vergangenes Jahr in einem Interview mit "Women's Health".

Sie sagte darin, dass sie täglich trainiere. Zu ihrem Sportprogramm gehören Yoga, Pilates, Kickboxen und Krafttraining. "Ich mag es, stark zu sein", erklärte sie und fügte hinzu, sie identifiziere sich mit ihrem Äußeren, ihrer Intuition und Stärke. "Ich habe breite, große Füße, und ich scherze: 'Damit ich dich besser treten kann.' Ich bin klein, bodenständig, schnell und wendig", sagte sie dem Magazin damals.

Seit 2006 ist Pink verheiratet

Pink und der Motocross-Rennfahrer Carey Hart lernten sich 2001 bei den "X Games" in Philadelphia kennen. Nach einer kurzen Trennung im Jahr 2003 machte sie ihm im Juni 2005 während eines Motocross-Rennens in Mammoth Lakes einen Heiratsantrag. Das Paar heiratete im Januar 2006 in Costa Rica.

Nach monatelangen Spekulationen gab Pink im Februar 2008 bekannt, dass sie und Hart sich getrennt hatten. Zwei Jahre später verkündete sie dann die Versöhnung. Im Juni 2011 brachte Pink Tochter Willow Sage Hart zur Welt, im Dezember 2016 folgte Kind Nummer zwei, Sohn Jameson.