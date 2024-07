"So verdammt stolz auf dich" Emotionaler Geburtstags-Post: Pink gratuliert Ehemann Carey Hart

Pink und Carey Hart sind seit 2006 verheiratet. (paf/spot)

SpotOn News | 18.07.2024, 12:55 Uhr

Pink feiert den Geburtstag ihres Ehemanns Carey Hart mit einem persönlichen Instagram-Post. In dem Beitrag zeigt sie ihre Bewunderung für seine mentale Stärke und dankt ihm für seine bedingungslose Liebe.

Sängerin Pink (44) hat anlässlich des Geburtstags ihres Ehemanns Carey Hart (49) einen emotionalen Geburtstags-Post veröffentlicht. In dem Instagram-Beitrag schwärmte sie am Mittwoch (17. Juli) von ihrem "wunderschönen, geduldigen, liebevollen" Mann. Sie sei "so verdammt stolz" auf den ehemaligen Motocrossfahrer.

"Haben das Glück, dich in unserem Leben zu haben"

Die Musikerin bewunderte in dem Post Harts Willenskraft. "Egal, wie oft das Leben dich zu Boden wirft, dich bricht oder einfach nur versucht, dich zu brechen, du stehst wieder auf, rappelst dich auf und wirst besser", schrieb sie und ergänzte: "Du hast deine Traumata geheilt, aus eigener Kraft." Damit spielt Pink vermutlich auf Harts wiederholte gesundheitliche Probleme, Motocross-Unfälle und den Verlust seines Bruders Anthony an. Dieser starb bei einem Motocross-Wettbewerb im Jahr 2008.

Die Sängerin zeigte zudem ihre Dankbarkeit für ihren Partner. "Wir haben das Glück, dich in unserem Leben zu haben", wandte sie sich an ihn. Sie führte an, wie ihr Mann alles für sie tue und seine Bedürfnisse wenn nötig bereitwillig hintenanstelle. "Du gehst für diese verrückte Familie bis ans Ende der Welt, egal wohin und wann", bedankte sie sich bei Hart für seine bedingungslose Liebe.

Beziehung mit Höhen und Tiefen

Zusammen mit ihrer liebevollen Nachricht teilte Pink einige Bilder aus ihrer gemeinsamen Zeit. Die Fotos zeigen das Paar auf einem Boot, bei einer Weinprobe und mit ihren Kindern Willow Sage (13) und Jameson Moon (7). Auf weiteren Bildern ist Hart im Krankenhausbett und beim Baseballspielen mit seinem Sohn zu sehen.

Pink und Hart sollen sich bei dem Extremsport-Event "Summer X Games" im August 2001 kennengelernt haben. Im Jahr 2003 trennten sie sich angeblich, bevor sie ein Jahr später erneut zusammenfanden. Drei Jahre darauf fand ihre Hochzeit statt. Im Jahr 2008 gab das Ehepaar seine Trennung bekannt, jedoch versöhnte es sich im folgenden Jahr. Im Juni 2011 kam Tochter Willow zur Welt. Fünf Jahre danach folgte die Geburt ihres Sohnes Jameson.