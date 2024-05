Kurz nach "Ringe der Macht" Trailer-Krieg: Auf „Herr der Ringe“ folgt „House of the Dragon“

Rhaenyra Targaryens (Emma D'Arcy) sinnt auf Rache. (stk/spot)

SpotOn News | 14.05.2024, 20:52 Uhr

"Die Ringe der Macht" haben vorgelegt - und das "House of the Dragon" umgehend nachgelegt. Zu beiden Fantasy-Serien erschien der Trailer zur zweiten Staffel.

In der Serie "House of the Dragon" ist am Ende von Staffel eins der erbitterte Bürgerkrieg zwischen den Anhängern des Adelshauses Targaryen entbrannt. In der Realität kabbelt sich der "Game of Thrones"-Ableger mit einer anderen Fantasy-Serie – der extrem aufwändigen und entsprechend kostspieligen Amazon-Produktion "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht". Der Konkurrenzkampf wurde am 14. Mai überdeutlich, denn: Nur wenige Stunden, nachdem Prime Video den Trailer zur zweiten Staffel von "Die Ringe der Macht" veröffentlichte, zogen HBO und Sky mit einem ebenso epochalen Clip zur zweiten "House of the Dragon"-Season nach.

Im offiziellen Trailer zu den acht neuen Folgen aus der Feder von George R. R. Martin (75) rüsten sich beide Seiten für den Krieg. Dieser wurde spätestens dann unumgänglich, als einer von Rhaenyra Targaryens (Emma D'Arcy, 31) Söhnen ums Leben kam und dafür auch noch Prinz Aemond Targaryen (Ewan Mitchell, 27) verantwortlich war – der Sohn ihrer Widersacherin Alicent Hohenturm (Olivia Cooke, 30).

Die Welt in Flammen

Im rund zweieinhalb Minuten langen Clip zu Staffel zwei wird deutlich, dass beide Konfliktpartien künftig bereit dazu sind, mit noch härteren Bandagen zu kämpfen. Selbst wenn es bedeuten könnte, dass am Ende keiner der beiden Seiten als Gewinner hervorgeht und die ganze Welt in Schutt und Asche liegt. Doch es deutet sich auch eine unerwartete Friedensstifterin an: Ausgerechnet Alicent ist im Trailer mit den Worten zu hören: "Dieser sinnlose Krieg muss enden" – doch dafür scheint es längst zu spät.

Die neuen Folgen von "House of the Dragon" werden am 16. Juni in den USA erscheinen, hierzulande strahlt sie wieder Sky beziehungsweise der Streamingdienst Wow direkt im Anschluss in der Nacht auf den 17. Mai aus. So mag der Trailer zwar kurz nach dem zur zweiten Staffel der "Herr der Ringe"-Serie erschienen sein. Die Serie selbst kehrt aber mit einem Vorsprung zurück: Die neuen Folgen von "Die Ringe der Macht", die statt Westeros zurück nach Mittelerde einladen, werden erst ab dem 29. August dieses Jahres für alle Prime-Video-Kunden verfügbar sein.