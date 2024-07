Film Viggo Mortensen: Er ist kein Fan von großen Hollywood-Franchises

Bang Showbiz | 17.07.2024, 12:00 Uhr

Viggo Mortensen sprach darüber, dass er seit seiner Rolle in ‚Der Herr der Ringe‘ bei keinem großen Hollywood-Franchise mehr mitgemacht habe, da er die Projekte „normalerweise nicht so gut” findet.

Der 65-jährige Schauspieler hatte zwischen 2001 und 2003 Aragorn in Peter Jacksons epischer Filmtrilogie gespielt und gab jetzt zu, dass er für jede Rolle offen sei, solange die Figur und die Geschichte auch zu ihm passen.

Mortensen erzählte in einem Interview gegenüber dem ‚Vanity Fair‘-Magazin: „Das gilt für Franchises. Wenn jemand mit Film X zu mir käme, mit dem dritten oder dem neunten Teil, und ich fände, dass es eine großartige Figur wäre und ich wollte diese Figur spielen und ich hätte etwas dazu beizutragen, dann würde ich das machen. Ich bin nicht dagegen. Aber sie sind normalerweise nicht so gut. Ich meine, für mich sind sie normalerweise einfach nicht so gut geschrieben. Sie sind irgendwie so vorhersehbar.” Der Star betonte zudem, dass er bei seinen Projekten aber „für jedes Genre“ und jedes Budget offen und nicht dazu motiviert sei, eine Rolle anzunehmen, nur um mit einem bestimmten Filmemacher arbeiten zu können: „Ich suche und vermeide kein Genre oder Budget. Ich suche einfach nach interessanten Geschichten. Es ist mir ganz egal, welches Genre es ist, wie hoch das Budget ist oder wer es macht. Ich würde nie einen Film drehen, nur weil derjenige oder diejenige die Regie führt. Es muss immer um die Geschichte gehen. Und wenn ich denke, dass ich für die Rolle geeignet bin, dann steht das immer an der ersten Stelle.”