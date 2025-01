Ab 4. März auf Disney+ Trailer zu „Daredevil: Born Again“ veröffentlicht

Er ist zurück: Charlie Cox als Daredevil in Staffel 3 von "Marvel's Daredevil" (Netflix). Im März startet die Neuauflage. (rho/spot)

SpotOn News | 15.01.2025, 21:32 Uhr

Drei Jahre nach der Ankündigung einer Neuauflage von "Marvel's Daredevil" ist der Trailer endlich draußen: "Daredevil: Born Again" startet im März.

Nachdem "Marvel's Daredevil"-Star und Kingpin-Darsteller Vincent D'Onofrio (65) vor wenigen Tagen gesagt hatte, dass sich die Trailer-Veröffentlichung von "Daredevil: Born Again" aufgrund der Brände in Los Angeles verzögere, wurde am Mittwoch, 15. Januar, endlich ein erster Vorgeschmack auf die neue MCU-Serie veröffentlicht: Die blutige Rückkehr von Matt Murdock und Kingpin ins Marvel Cinematic Universe (MCU).

Charlie Cox (42) ist zurück als Matt Murdock aus der Netflix-Serie "Daredevil", während D'Onofrio Wilson Fisk/Kingpin darstellen wird. "Es ist nicht ganz unangenehm, dich wiederzusehen", sagt Wilson Fisk/Kingpin zu Matt Murdock im Trailer. Fans dürften das ähnlich sehen.

Murdock alias Daredevil, ein blinder Anwalt mit Superhelden-Fähigkeiten, kämpft in "Daredevil: Born Again" mit seiner Anwaltskanzlei für Gerechtigkeit, während der ehemalige Mafiaboss Wilson Fisk politische Ambitionen in New York hegt. Die Männer manövrieren sich auf einen unvermeidlichen Kollisionskurs.

Neben den Hauptakteuren sind auch einige bekannte Gesichter aus der Netflix-Serie wiederzusehen: Deborah Ann Woll (39, "True Blood"), Elden Henson (47, "Marvel's Daredevil") oder Jon Bernthal (48, "The Walking Dead"). Die Serie stammt von Dario Scardapane (58, "The Punisher").

Die Waldbrände sorgten für Verzögerungen

Video News

Der erste vollständige Trailer sollte ursprünglich am Montag, 13. Januar, publik werden, aber durch die Waldbrände im amerikanischen Kalifornien wurde die Veröffentlichung um einige Tage verschoben.

"Daredevil: Born Again" ist die MCU-Neuauflage der legendären Netflix-Show "Marvel's Daredevil". Die erste Staffel lief 2015 bei dem Streaminganbieter an. Staffel 2 folgte 2016 und die dritte Staffel erschien 2018. Danach stellte Netflix die Serie ein. Die bereits 2022 angekündigte Neuauflage wurde mit Spannung erwartet.

"Daredevil: Born Again" erscheint am 4. März auf Disney+.