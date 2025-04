Stars Diesen Witz wollte Val Kilmer nicht erzählen

Bang Showbiz | 17.04.2025, 09:00 Uhr

Der Star weigerte sich einen kruden Gag für den Comedy-Streifen 'MacGruber' zu filmen.

Val Kilmer weigerte sich bei den Dreharbeiten zu ‚MacGruber‘ einen kruden Witz zu erzählen.

Der ‚Top Gun‘-Darsteller verstarb im vergangenen Monat im Alter von 65 Jahren, nachdem er zuvor jahrelang an Kehlkopfkrebs gelitten hatte. Wie sich Regisseur Jorma Taccone jetzt im Format ‚The Lonely Island and Seth Meyers Podcast‘ erinnerte, bewies Kilmer im Jahr 2010 am Set der Komödie, dass er nicht jeden Spaß mitmacht. Der 48-jährige Filmemacher erzählte: „Er hat den Film gemacht – es gab aber einen Witz, den er verweigerte, nämlich dass wir seinen Penis abschneiden und ihm in den Mund schieben wollten. Das war der eine Witz, den er nicht machen wollte.“

Obwohl Val, der in dem von der Sketchshow ‚Saturday Night Live‘ inspirierten Streifen den Bösewicht Dieter Von Cunth verkörperte, den Spaß nicht mitmachen wollte, blieb doch eine Anspielung darauf im Trailer zum Film. Im Clip droht Protagonist MacGruber seinem Gegenspieler damit, ihm den genannten Gewaltakt anzutun. Dass Kilmer überhaupt in dem Streifen auftreten wollte, überraschte die Filmcrew. „Für Menschen, die den Prozess nicht kennen, wir lasen das Drehbuch ohne die Rollen vergeben zu haben“, berichtet Hauptdarsteller Will Forte. „Er kam einfach dazu und las, um uns einen Gefallen zu tun – ich weiß nicht, wem er den Gefallen tat, denn niemand von uns kannte ihn. Wir freuten uns also, ihn bei der Lesung dabei zu haben.“