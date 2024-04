Emotionales Video „Traumschiff“-Star Lena Meckel verkündet Schwangerschaft

Lena Meckel und David Helmut sind verlobt und bekommen bald Nachwuchs. (eee/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 09:56 Uhr

Verliebt, verlobt und bald Eltern eines Babys: Schauspielerin Lena Meckel und Regisseur David Helmut haben auf Instagram verkündet, dass bei ihnen erstmals Nachwuchs unterwegs ist.

Lena Meckel (31) wird zum ersten Mal Mutter. Auf Instagram hat die "Der Alte"- und "Das Traumschiff"-Schauspielerin mit einem emotionalen Video ihre Schwangerschaft öffentlich bekannt gegeben. "Bei uns zu Hause wird übrigens gerade noch etwas anderes ausgebrütet…", schrieb sie zu dem vier Monate alten Clip, in dem sie ihren positiven Schwangerschaftstest zum ersten Mal in den Händen gehalten hat.

Paar ist seit Januar verlobt

Unter Freudentränen holte sie darin prompt ihren Partner, den Regisseur David Helmut (37), hinzu. Die beiden haben sich vor vier Monaten im Januar verlobt, wie sie ebenfalls auf Instagram bekannt gaben. In dem aktuellen Video zeigte sie ihm den positiven Test und er reagierte freudig mit einer Umarmung. "Ein sehr persönlicher und besonderer Moment, den wir mit euch teilen wollten", kommentierte das Paar den Post.

Lena Meckel, die bereits als Teenager für "Die Wilden Kerle 3" vor der Kamera stand, und der 37-jährige Regisseur sind nicht nur abseits der Kameras ein eingespieltes Team. Für die von Helmut produzierte Serie "Wrong", die auf RTL+ zu sehen ist, stand das Paar auch schon gemeinsam am Filmset. Helmut erhielt 2022 den Blauen Panther für seine Produktion.

Meckel war zudem bereits in vielen ZDF-Produktionen zu sehen, darunter "Der Alte", "In aller Freundschaft", in verschiedenen "SOKO"-Ausgaben, "Sturm der Liebe" oder "Die Bergretter". Zuletzt wirkte sie 2023 bei "Das Traumschiff – Bahamas" mit.