Travis Barker: Er veröffentlicht eigene Kollektion an Tattoo-Produkten

Travis Barker - America's Got Talent Finale - NYC - SEP 2014 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.03.2024, 16:00 Uhr

Travis Barker hat seine eigene Kollektion an Tattoo-Produkten für die Nachsorge auf den Markt gebracht.

Der Blink-182-Schlagzeuger, der zahlreiche Tattoos hat, findet, dass es der „natürliche nächste Schritt“ für seine Marke Barker Wellness sei, ein eigenes Sortiment der Produkte zu haben.

In einem Interview gegenüber ‚Women’s Wear Daily‘ erklärte Barker: „Angesichts meiner Liebe zu Tätowierungen war die Einführung der Tattoo Aftercare Collection der natürliche nächste Schritt für Barker Wellness. Ich freue mich, den Tattoo-Enthusiasten Produkte anbieten zu können, die sowohl meine Leidenschaft für saubere Wellness-Produkte als auch mein Verständnis der Tätowier-Kunst widerspiegeln. Diese Produkte bieten die beste Pflege für Ihre Tattoos und sorgen für optimale Heilung, Lebendigkeit und Langlebigkeit. Ich kann es kaum erwarten, dass die Menschen den Unterschied mit Barker Wellness erleben und hoffe, dass diese Kollektion die Menschen dazu befähigt, sich durch die Körperkunst auszudrücken.“ Die Kollektion des Stars umfasst einen Tattoo Aftercare Balm, der die Heilung unterstützt, sowie eine Tattoo Butter, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und gleichzeitig die Lebendigkeit der Tattoo-Tinte verstärkt. Travis‘ neuestes Projekt kommt, nachdem der ‚All The Small Things‘-Musiker zudem eine Reihe von CBD-Produkten für Hautpflege und mehr veröffentlichte. Im Jahr 2022 arbeiteten Travis und seine Frau Kourtney Kardashian an Bade- und Schönheitsprodukten zusammen.