Stars Travis Kelce kauft neues Haus

Travis Kelce - February 2025 - Caesars Superdome - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2026, 11:00 Uhr

Der NFL-Star hat nur wenige Monate vor seiner Hochzeit mit Taylor Swift ein neues Haus mit acht Schlafzimmern in Ohio gekauft.

Travis Kelce hat nur wenige Monate vor seiner Hochzeit mit Taylor Swift ein neues Haus gekauft.

Der Kansas City Chiefs-Star gab der ‚Opalite‘-Sängerin im Juli nach drei Jahren Beziehung das Jawort. Nun wurde bekannt, dass er bereits im März eine Villa am Lake Erie in Cleveland, Ohio, für 35 Millionen Dollar gekauft hatte. Das Anwesen liegt nur wenige Kilometer von seinem Heimatort entfernt. The Agency Cleveland, die beim Kauf beide Seiten vertrat, erklärte gegenüber dem ‚Wall Street Journal‘: „Wir freuen uns sehr für die neuen Eigentümer und sind begeistert für Cleveland.“

Travis ist alleiniger Eigentümer des Anwesens mit acht Schlafzimmern und elf Badezimmern. Das Haus bietet mehr als 21.000 Quadratfuß Wohnfläche und liegt auf einem rund 1,4 Hektar großen Grundstück am Lake Erie. Das Gebäude wurde kürzlich ein Jahr lang umfassend renoviert. Dabei wurden unter anderem die ursprünglichen Türbeschläge, kunstvolle Schnitzereien aus Walnuss- und Eichenholz sowie mehrere Kamine restauriert.

Auch für Gäste ist das neue Zuhause bestens ausgestattet: Im ursprünglichen Ballsaal befinden sich ein Spielzimmer und ein Heimkino. Im Untergeschoss gibt es zudem einen Billardraum, einen Pokerbereich, eine Bar sowie einen temperaturkontrollierten Weinkeller mit Verkostungsraum. Ein Gym und eine Sauna sollen Travis dabei helfen, fit zu bleiben. Draußen bietet ein beheizter Pool mit Blick auf den See zusätzlichen Komfort. Auf dem Grundstück steht außerdem ein Gästehaus mit zwei Schlafzimmern.

Vergangenen Monat schwärmte der 36-Jährige von seiner Hochzeit mit Taylor Swift, die vor 1.000 Gästen im New Yorker Madison Square Garden stattfand. „Die Hochzeit war die beste Nacht meines Lebens, und ich bin jedem dankbar, der gekommen ist, um mit uns zu feiern und Spaß zu haben“, verriet Travis gegenüber Reportern. „Ich schätze es sehr, dass alle gekommen sind, um mit uns zu feiern und Spaß zu haben. Das ist eigentlich alles, was ich von dieser Nacht mitgenommen habe.“ Es sei eine „verrückte Nacht“ gewesen: „Sie war voller Feierlichkeiten.“