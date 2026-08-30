Stars Taylor Swift spendet 50.000 Dollar für mutige Unfallhelferin

Taylor Swift arrives at Toy Story 5 premiere - Getty - June 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.08.2026, 12:00 Uhr

Die Popsängerin macht einmal mehr mit einer großzügigen Spende auf sich aufmerksam.

Taylor Swift hat 50.000 Dollar an eine Frau gespendet, die von einem Auto erfasst wurde, als sie anderen nach einem Verkehrsunfall helfen wollte.

Ashley Taunton hatte während eines heftigen Regensturms angehalten, um einer Person nach einem Verkehrsunfall zu helfen. Doch ein weiteres Fahrzeug geriet auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und erfasste die dreifache Mutter. Ihre Verletzungen machten bereits zwei größere Operationen erforderlich, weitere Eingriffe stehen noch bevor. Eine von ihrer Freundin Laura Ortelt eingerichtete GoFundMe-Seite soll Ashley und ihrer Familie bei den laufenden Ausgaben helfen, damit sie sich auf ihre Genesung konzentrieren kann.

Taylor unterstützte die Familie nun mit einer Spende von 50.000 Dollar. Auf der Spendenseite hieß es, Ashley habe am Samstag, dem 18. Juli, während eines schweren Regensturms auf der I-95 einmal mehr andere vor sich selbst gestellt. Sie habe angehalten, um nach einem Unfall Hilfe zu leisten. Ihr Ehemann Joe beschreibe das treffend als „Ashley, die Ashley-Dinge tut.“ Während sie half, sei ein weiteres Fahrzeug auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen geraten und direkt auf sie zugeschleudert. In einem Moment großer Tapferkeit habe Ashley die andere Person aus der Gefahrenzone gestoßen und selbst die volle Wucht des Aufpralls abbekommen.

Taylor hinterließ zu ihrer Spende eine persönliche Nachricht: „Ich wünsche dir die bestmögliche Genesung und sende dir und deiner Familie ganz viel Liebe!“ Ashley zeigte sich von der Unterstützung überwältigt. Auf Instagram veröffentlichte sie Screenshots von der Nachricht der ‚Opalite‘-Sängerin und schrieb, die Geste sei „absolut unglaublich“ und sehr demütigend. Sie bezeichnete Taylor als „wunderschöne Seele“ und erklärte, sie würde sie gerne einmal persönlich umarmen. „Vielleicht beim nächsten Mal, wenn du in Westerly bist – ich wohne nur 20 Minuten entfernt“, fügte sie hinzu. Auch viele Fans der Sängerin ließen sich von ihrer Großzügigkeit inspirieren und spendeten jeweils 13 Dollar. Die Summe steht für die Lieblingszahl der ‚The Fate of Ophelia‘-Interpretin.

Taylor ist seit Langem für ihre Großzügigkeit bekannt. Als sie und Travis Kelce im vergangenen Monat im New Yorker Madison Square Garden heirateten, spendeten sie gemeinsam insgesamt 26 Millionen Dollar an verschiedene wohltätige Zwecke, die mit für das Paar bedeutsamen Orten verbunden sind. Unterstützt wurden unter anderem Organisationen in New York, Tennessee, Rhode Island und Kansas City, Missouri. Zuvor hatte Taylor bereits Wohltätigkeitsorganisationen in Städten unterstützt, die sie auf ihrer ‚Eras‘-Tour besuchte.