Stars Travis Kelce macht Fans auf Taylor Swifts neues Album heiß

Taylor Swift with Travis Kelce NY Oct 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2024, 13:46 Uhr

Der NFL-Star ist der größte Fan seiner berühmten Freundin und schwärmt von ihrer brandneuen Musik.

Travis Kelce kündigt an, dass Taylor Swift mit ihrem neuen Album „die Welt aufrütteln“ wird.

Die ‚Cruel Summer‘-Sängerin verriet bei der Grammy-Verleihung am Sonntag (24. Februar), dass sie im April ihr elftes Studioalbum ‚The Tortured Poets Department‘ veröffentlichen wird. Während es die Fans kaum abwarten können, Taylors neue Songs zu hören, ist ihr Freund Travis Kelce bereits in den Genuss davon gekommen.

Im Rahmen einer Medienveranstaltung anlässlich des Super Bowls sagte der NFL-Star gegenüber Reportern: „Ich habe etwas davon gehört, ja. Und es ist unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, dass sie die Welt aufrütteln wird, wenn es endlich rauskommt.“ Der Kansas City Chiefs-Spieler weigerte sich jedoch, Einzelheiten über die Songs auszuplaudern. „Ich kann euch nichts verraten. Das werde ich ihr überlassen“, betonte er.

Die eiserne Arbeitsdisziplin des Popstars sei für den 34-Jährigen sehr inspirierend. „Sie ist unfassbar. Sie schreibt selbst die Geschichtsbücher um“, schwärmt er. „Ich habe ihr gesagt, dass ich meinen Teil der Abmachung einhalten muss und auch mit Hardware nach Hause kommen muss.“

Travis verriet auch seinen aktuellen Lieblingssong aus Taylors Musikkatalog. „Im Moment würde ich wahrscheinlich ‚Anti-Hero‘ sagen, einfach weil ich ihn jeden Tag höre“, erzählte er.