"Das ist mein Mädchen" Travis Kelce möchte Beziehung mit Taylor Swift nicht verstecken

Travis Kelce stand am 23. Juni erstmals gemeinsam mit Taylor Swift auf der Bühne der "Eras Tour". (ncz/spot)

SpotOn News | 25.06.2024, 19:27 Uhr

Travis Kelce und Taylor Swift gehen immer öffentlicher mit ihrer Liebe um. Nun hat der NFL-Star in einem Podcast darüber gesprochen, weshalb er die Beziehung nicht verheimlichen möchte, wie stolz er darauf ist, mit dem Popstar zusammen zu sein und in welchem Moment er sich in Swift verliebt hat.

NFL-Star Travis Kelce (34) scheut sich nicht davor, seine Liebe mit Taylor Swift (34) öffentlich auszuleben. In einer neuen Folge des Podcasts "Bussin' With The Boys" sprach der Footballspieler offen über den Balanceakt zwischen den privaten und öffentlichen Aspekten der Beziehung mit dem Popstar.

"Man will einige Dinge für sich behalten, aber gleichzeitig bin ich nicht hier, um etwas zu verbergen", erläutert Kelce. "Das ist mein Mädchen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist meine Lady. Und ich bin stolz darauf." Er stellt klar: "Es ist also nicht so, dass ich hier sitze und versuche zu jonglieren, wie ich das unter Verschluss halten kann." Allerdings wolle er auch nicht "jeden in mein Privatleben einweihen" und sich zu allem äußern, da er wisse: "Alles, was sie [Taylor Swift] tut, wird zur Schlagzeile."

Das stört Travis Kelce an seiner öffentlichen Beziehung mit Taylor Swift

Kelce gibt auch zu, dass die öffentliche Beziehung zu Taylor Swift ein zweischneidiges Schwert ist. Einerseits sei es zwar "cool", zu sehen, wie Swifties zu Football- und Chiefs-Fans wurden, gleichzeitig habe es aber auch einige "verrückte" Momente gegeben. So seien einige Fans etwa vor seinem Haus vorgefahren, um einen Blick auf Kelces Beziehung mit Swift zu erhaschen.

Für den Footballstar ein Störfaktor: "Fast alles daran macht Spaß, aber wenn man zu Hause ist, will man einfach seine Ruhe haben, und die bekommt man nicht immer."

In diesem Moment hat er sich in Taylor Swift verliebt

Im Podcast spricht Travis Kelce, der seit Herbst 2023 mit Taylor Swift zusammen ist, darüber, dass er sich so richtig in sie verknallt habe, als er sah, wie sie damit umging, die Spiele seines NFL-Teams zu besuchen und beim Super-Bowl-Sieg der Kansas City Chiefs dabei zu sein.

"Sie ist sehr selbstsicher. Und ich glaube, deshalb habe ich mich wirklich in sie verliebt. Weil ich einfach gesehen habe, wie aufrichtig sie mit ihren Freunden und ihrer Familie umgeht", fährt der 34-Jährige fort. "Es kann für jemanden, der so viel Aufmerksamkeit bekommt, ganz schön verrückt werden. Aber sie bleibt einfach so gelassen und cool." Er "bewundere das wirklich".

Swift und Kelce sind seit wenigen Tagen "Instagram official"

In den vergangenen Tagen gingen Kelce und Swift öffentlicher denn je mit ihrer Beziehung um: Swift, die derzeit mit ihrer "Eras Tour" durch Europa tourt, spielte vom 21. bis 23. Juni drei Konzerte im Londoner Wembley Stadium. Kelce war bei den ersten beiden Terminen im Publikum dabei und tanzte und sang ausgelassen mit. Anschließend postete Swift erstmals ein gemeinsames Foto mit ihrem Freund auf Instagram – ein Selfie mit Prinz William (42), Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (8), die ebenfalls bei der Show dabei waren. Damit machte sie die Beziehung "Instagram official".

Am dritten Abend stand er sogar mit seiner Freundin auf der Bühne. In Smoking und Zylinder gekleidet, trug Kelce Swift während ihres Outfit-Wechsels für "I Can Do It With a Broken Heart" über die Bühne und legte sie auf einem roten Sofa ab. Auch hiervon teilte Swift Schnappschüsse auf Instagram.