Stylischer Stadium-Besuch Spiel der Chiefs: Taylor Swift überrascht mit Glitzer-Sommersprossen

Taylor Swift vor dem Chiefs-Spiel im Arrowhead Stadium. (jom/spot)

SpotOn News | 08.10.2024, 07:08 Uhr

Taylor Swift hat am Montag ein Spiel der Kansas City Chiefs besucht. Ihren Partner Travis Kelce feuerte sie dabei in einem stylischen Outfit an, zu dem sie ein besonderes Make-up kombinierte.

Taylor Swift (34) hat am Montag (7. Oktober) erneut ein Spiel der Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium besucht. Beim Sieg gegen die New Orleans Saints brachte die Sängerin ihrem Partner Travis Kelce (35) erneut Glück. Swift sorgt mit ihren NFL-Besuchen stets für viel Aufmerksamkeit – auch in Sachen Mode.

Dieses Mal trug die Erfolgsmusikerin einen Vivienne-Westwood-Look. Dazu gehörten ein schulterfreies, rot-braun kariertes Korsett-Oberteil mit passendem Minirock und eine Handtasche mit Kettenhenkel. Sie kombinierte zu ihrem Outfit kniehohe Plateaustiefel in Schwarz und trug goldenen Schmuck. Ihre Haare hatte sie sich zu einem Pferdeschwanz frisiert. Beim Make-up setzte sie nicht nur auf ihren roten Signature-Lippenstift. Sie erschien mit Glitzer-Sommersprossen, die sie auf Nase und Wangen aufgetragen hatte und die zum funkelnden Hingucker wurden.

Besuch mit ihrem Vater

Auf der Tribüne des Arrowhead Stadium in Kansas City feuerte Swift dieses Mal die Kansas City Chiefs gemeinsam mit ihrem Vater Scott (72) an. Fotos, die "Page Six" vorliegen, zeigen das Vater-Tochter-Gespann jubelnd und sich in den Armen liegend. Es ist der erste Besuch von Swift bei einem Chiefs-Spiel seit drei Wochen. Die letzten beiden Spiele soll sie ausgelassen haben, da sie mit den Vorbereitungen für ihre "Eras"-Tour beschäftigt gewesen sein soll, die am 18. Oktober in Miami weitergeht.

Erste Gerüchte über eine Beziehung zwischen Taylor Swift und Travis Kelce kamen im Sommer 2023 auf. Vor etwa einem Jahr, Ende September 2023, besuchte die Sängerin ihr erstes Spiel der Kansas City Chiefs, damals gegen die Chicago Bears. Der Sportstar und die Musikerin bestätigten ihre Beziehung wenig später, als sie händchenhaltend auf einer "Saturday Night Live"-Party gesehen wurden.

Es folgten viele weitere NFL-Auftritte. Mit ihren viralen Stadion-Momenten sorgte Swift für eine ganz neue Fangemeinde und ließ die Zuschauerzahlen der NFL in die Höhe treiben. Auch Travis Kelce unterstützt die Karriere seiner Freundin: Er war bei mehreren Konzerten nicht nur im Publikum, er kam während ihrer "Eras"-Tour in London auch auf die Bühne.