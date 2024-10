Langes Wochenende für die Stars Taylor Swift und Travis Kelce: Date bei Baseballspiel in New York

Taylor Swift und Travis Kelce verfolgen ein Baseballspiel im "Yankee Stadium". (hub/spot)

SpotOn News | 15.10.2024, 06:57 Uhr

Trotz ihrer vollen Terminkalender schaffen es Taylor Swift und Travis Kelce offenbar, gemeinsame Zeit zu genießen. Nun wurden sie bei einem Baseballspiel in New York gesichtet.

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (35) sind in New York auf einem sportlichen Date gesichtet worden. Das Paar saß am Montag (14. Oktober) gemeinsam auf der Tribüne des "Yankees Stadiums", wie Schnappschüsse zeigen. Sie verfolgten das Baseballspiel zwischen den New York Yankees und den Cleveland Guardians.

Liebeswochenende für Kelce und Swift in New York

Die Sängerin und der Footballstar erschienen zu der MLB-Partie in dunklen Jacken und mit Baseballcaps. Der Ausflug zu dem Baseballspiel bildete laut "People"-Magazin den Abschluss des Wochenendtrips des Paares nach New York City. Dort waren die beiden dem Bericht zufolge am Freitag zum ersten Mal gesichtet worden, angeblich bei einem Doppeldate mit Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (47).

Popstar Taylor Swift und der NFL-Champion Travis Kelce, der für die Kansas City Chiefs spielt, sollen seit über einem Jahr liiert sein. Im September 2023 sorgten die beiden erstmals für Aufsehen, als Swift einige NFL-Spiele von Kelce besuchte. Im Oktober wurden die beiden dann das erste Mal öffentlich gemeinsam gesichtet. Swift soll in der vergangenen Saison 13 Spiele ihres Freundes besucht haben und war auch beim Super Bowl dabei. Den Sieg von Kelces Team feierten die beiden Stars damals mit einem Kuss auf dem Spielfeld.

Auch in dieser Saison unterstützt Swift ihren Freund

Zuletzt hatte Taylor Swift am 7. Oktober ein Spiel der Chiefs im "Arrowhead Stadium" in Kansas City besucht. Beim Sieg gegen die New Orleans Saints brachte die Sängerin ihrem Partner erneut Glück. Kelce wird laut "People" am 20. Oktober gegen die San Francisco 49ers im kalifornischen Santa Clara wieder auf dem Feld stehen.

Auch Travis Kelce unterstützt die Karriere seiner Freundin: Er war bei mehreren ihrer Konzerte nicht nur im Publikum, er kam während ihrer "Eras"-Tour in London auch auf die Bühne.