So war die Sängerin dennoch präsent Travis Kelce: Ohne Taylor Swift bei Formel 1 in Miami

Travis Kelce, hier mit Taylor Swift, war am Wochenende ausnahmsweise solo unterwegs. (smi/spot)

SpotOn News | 06.05.2024, 09:02 Uhr

Ereignisreiches Solo-Wochenende für Travis Kelce: Der Footballer und Freund von Taylor Swift besuchte erst das Kentucky Derby und dann die Formel 1 in Miami - in völlig unterschiedlichen Outfits. Superstar Swift war zwar abwesend, aber dennoch indirekt präsent.

Es gibt ihn auch ohne Taylor Swift (34): Travis Kelce (34) besuchte am 5. Mai das Formel-1-Rennen in Miami. Die Superstar-Freundin des Footballers war nicht an seiner Seite – entgegen Berichten, dass sie ihn nach Florida begleiten würde. Travis Kelce besuchte den Grand Prix in einem auffälligen Look aus grünem Hemd mit einer kurzen Hose in demselben Muster. Dazu trug er eine Sonnenbrille in einem anderen Grünton.

Video News

Taylor Swift war abwesend, dafür traf Travis Kelce auf Patrick Mahomes (28) – seinen Kumpel und Kollegen bei den Kansas City Chiefs. Beide haben in den Formel-1-Rennstall Alpine F1 Team investiert. Nun checkten sie vor Ort, wie ihr Investment sich so schlägt.

Freundschaftsbänder für Travis Kelce

Das Alpine F1 Team postete bei Instagram ein Video vom Besuch seines Investors. Den Clip unterlegte es passenderweise mit dem Song "Florida!!!" von Taylor Swift. Das Lied ist gerade auf ihrem neuen Album "The Tortured Poets Department" erschienen.

Auch beim Event selbst war Taylor Swift indirekt präsent. Fans der Sängerin überreichten Travis Kelce in Miami laut Medienberichten Freundschaftsbänder. Die Swifties tauschen solche Armbänder gerne bei Konzerten ihrer Heldin. Der Sportler nahm die Bänder entgegen und bedauerte, keine zum Tauschen dabei zu haben.

Travis Kelce: Elegant beim Kentucky Derby

Am Vortag war Travis Kelce zu Gast bei einem weiteren Sportereignis. Er besuchte das Kentucky Derby. Sein Outfit bei dem traditionsreichen Pferderennen könnte nicht unterschiedlicher sein zu seinem lockeren Style in Miami. Kelce trug einen eleganten hellen Anzug mit Nadelstreifen. Auf dem Kopf saß ein blauer Hut mit einer Feder. Das Kentucky Derby ist bekannt als Schaubühne für schicke Kleidung und vor allem Hüte.

Ein Instagram-Video zeigte den First Boyfriend des US-Showgeschäfts begeistert hüpfend in der Menge. Offenbar hatte das Pferd, auf das er gesetzt hatte, gerade gewonnen.

Taylor Swift soll übrigens am Wochenende nach Frankreich geflogen sein. Am 9. Mai geht dort ihre rekordbrechende "Eras Tour" weiter, mit vier Auftritten in Paris.