Musik Ariana Grande macht’s mit Charli XCX

Ariana Grande - July 2024 - Olympic Games - Paris - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.10.2024, 18:00 Uhr

Darauf haben die Fans lange gewartet: Die beiden Popstars veröffentlichen eine Kollaboration.

Charli XCX wird für ihr Remix-Album mit Ariana Grande zusammenarbeiten.

Auf ‚Brat And It’s Completely Different But Also Still Brat‘ werden eine Reihe von bekannten Künstlern zu hören sein, darunter The 1975, Bon Iver, Lorde, Robyn, Troye Sivan und Billie Eilish. Jetzt wurde bekannt, dass auch Ariana Grande mit von der Partie sein wird.

Ein Insider verrät gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Ariana liebt ‚Brat‘ und alles, wofür Charli in der Branche steht – sie hat ein scharfes Auge auf sie geworfen. Die beiden haben einen gemeinsamen Manager und als ihr gesagt wurde, dass Charli sie gerne auf dem Album haben möchte, hat sie die Chance ergriffen. Charli ist schon seit Jahren ein Fan von ihr und kann ihr Glück gar nicht fassen, dass sie einen gemeinsamen Song haben werden.“

Das kommende Remix-Album wird neue Versionen der Tracks von ‚Brat‘ enthalten, aber mit speziellen Gästen auf jedem einzelnen. Arianas Beitrag wurde letzte Woche mit einem Plakat in ihrer Heimat Florida angeteasert. Charli hat vor kurzem die Trackliste geteilt, die elf Songs umfasst. Bei den genannten Tracks handelt es sich um die Remixe von ‚360′ mit Robyn und Yung Lean, ‚Talk talk‘ mit Troye, ‚Von dutch‘ mit Addison Rae, ‚Girl, so confusing‘ mit Lorde und ‚Guess‘ mit Billie Eilish.