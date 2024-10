Stars Ariana Grande: Facelift? Warum nicht!

Ariana Grande - July 2024 - Olympic Games - Paris - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2024, 09:01 Uhr

Die Sängerin würde sich grundsätzlich irgendwann unters Messer legen.

Ariana Grande hätte grundsätzlich nichts gegen ein Facelift.

Die 31-jährige Sängerin unterzog sich vor kurzem im Rahmen eines Interviews mit ‚Vanity Fair‘ einem Lügendetektortest. Dabei kam heraus, dass Ariana den Eingriff in ihrem Gesicht zu einem späteren Zeitpunkt durchaus in Erwägung ziehen würde. Außerdem verriet die Musikerin, welche kosmetischen Behandlungen sie bereits hinter sich gebracht hat. Auf die Frage ihres ‚Wicked‘-Co-Stars Cynthia Erivo, ob sie sich jemals unters Messer gelegt habe, um berühmter zu werden, antwortete Ariana jedoch mit nein.

Auch eine Nasen- und eine Brust-OP dementierte sie, was vom Lügendetektorprüfer bestätigt wurde. Daraufhin wollte Cynthia wissen: „Hattest du einen Facelift?“ , was Ariana mit folgenden Worten beantworten: „Nein, noch nicht. Ich bin offen.“ Im Gespräch gab die ‚7 rings‘-Interpretin außerdem zu, dass sie in der Vergangenheit verschiedene Botox- und Fillerinjektionen hatte vornehmen lassen. Seit etwa vier Jahren habe sie jedoch keine Einspritzungen mehr. „Das ist alles, was ich habe machen lassen. Ich unterstütze alle Menschen, die diese Dinge tun“, erklärte sie abschließend.