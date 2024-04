Das letzte Wort haben die Ärzte Trooping the Colour: König Charles will hoch zu Ross teilnehmen

König Charles III. will an Trooping the Colour auf dem Rücken eines Pferdes teilnehmen. (ili/spot)

SpotOn News | 29.04.2024, 11:39 Uhr

König Charles III. will trotz seiner Krebserkrankung bei der Militärparade Trooping the Colour auf seinem Lieblingspferd teilnehmen. Die Ärzte sollen sich noch bedeckt halten.

Der an Krebs erkrankte König Charles III. (75) plant, auf seinem Lieblingspferd Noble an der Militärparade Trooping the Colour im Juni teilzunehmen. Das meldet "Mail Online". Er wolle die Parade demnach "anführen", was als positives Zeichen an die Bevölkerung nach der Schock-Diagnose gewertet werden könne. Seine Teilnahme hoch zu Ross ist allerdings noch nicht garantiert, da die Ärzte weiterhin zur Vorsicht mahnen sollen.

Vergangenes Jahr war Noble, eine schwarze Stute, die ein Geschenk der Royal Canadian Mounted Police war, während der Parade vom Buckingham Palast die Mall hinauf etwas verspielt. Das und das Wetter am Paradentag sollen bei der finalen Entscheidung der Ärzte eine Rolle spielen.

Video News

Erster öffentlicher Auftritt steht an

Indes soll mit dem Segen seiner Ärzte am morgigen Dienstag Charles' offizielle Rückkehr in die Öffentlichkeit anstehen. Zusammen mit Königin Camilla (76) wird er ein Krebsbehandlungszentrum besuchen.

Der 75-jährige König wird nach wie vor wegen seiner eigenen Krankheit behandelt, aber sein Ärzteteam ist Berichten zufolge "mit den bisherigen Fortschritten zufrieden". Der Buckingham Palast kündigte am Freitag Pläne für seinen ersten öffentlichen Termin seit vier Monaten an. Der Besuch wird angesichts seines Kampfs gegen den Krebs und dem seiner Schwiegertochter als besonders ergreifend erwartet.

Zwei Hiobsbotschaften

Nachdem König Charles III. nach einem Prostata-Eingriff aus einer Londoner Klinik entlassen worden war, hatte der Palast vor rund drei Monaten mitgeteilt, dass bei entsprechenden Tests unabhängig davon Krebs diagnostiziert wurde. Umgehend begab sich der britische Monarch in Behandlung, auf Rat seiner Ärzte nahm er keine öffentlichen Aufgaben mehr wahr.

Laut britischer Medienberichte befindet sich Charles weiterhin in Behandlung, er werde jedoch dazu ermutigt, einige öffentliche Aufgaben zu übernehmen. Termine würden jedoch bei Bedarf teils angepasst, um Risiken im Rahmen der weiteren Genesung zu minimieren.

Prinzessin Kate (42) unterzieht sich wegen einer unbekannten Krebserkrankung einer vorbeugenden Chemotherapie.