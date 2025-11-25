Stars Trotz Alzheimer-Risiko: Chris Hemsworth möchte ’sein Leben weiterleben‘

Der Hollywood-Star will sich von der Sorge um seine Gesundheit nicht bremsen lassen.

Chris Hemsworth möchte „sein Leben einfach weiterleben“, obwohl bei ihm ein erhöhtes Risiko besteht, an Alzheimer zu erkranken.

Dem ‚Thor‘-Star wurde mitgeteilt, dass er zwei Kopien des APOE4-Gens trägt, was es im Vergleich zu anderen Menschen acht- bis zehnmal wahrscheinlicher macht, dass er die Krankheit bekommt. Auch sein Vater Craig ist von Alzheimer betroffen. Dennoch ist Chris entschlossen, sich nicht von Sorgen um die Zukunft lähmen zu lassen.

In seinem neuen Dokumentarfilm ‚A Road Trip to Remember‘ erklärte er: „Das ist zu einem sehr präsenten Thema in meinem Leben geworden, weil ich ebenfalls zwei Kopien des Gens habe, das mich in eine Hochrisikokategorie für Alzheimer einordnet. Aber im Moment ist es kein Problem und vielleicht wird es das auch nie sein.“ Deshalb konzentriere er sich derzeit lieber auf seinen Vater. „Ich habe das Gefühl, dass es hoffentlich noch weit weg ist. Ich möchte lieber einfach mit meinem Leben weitermachen“, betonte der Schauspieler.

In der neuen Disney+-Doku ist zu sehen, wie Chris Zeit mit Craig verbringt, der mit Symptomen wie Gedächtnisverlust und Verwirrtheit zu kämpfen hat. Der 42-Jährige erklärte, sein Vater habe „Alzheimer im Frühstadium, und es gibt definitiv gute und schlechte Tage“. Die beiden begeben sich auf einen Motorradausflug quer durch Australien und besuchen dabei ihre früheren Wohnorte in Melbourne und im Northern Territory – in der Hoffnung, Craigs Erinnerung auf die Sprünge zu helfen.

Das Familienhaus der Hemsworths in Melbourne wurde aufwendig umgestaltet, um seinen Zustand aus den 1990er-Jahren nachzustellen, als sie dort lebten – Teil einer Übung, die Craig unterstützen sollte. Er gab zu: „[Es fühlte sich] seltsam an. [Aber] es ist sehr befriedigend, Dinge wiederzuerkennen, an die ich lange nicht gedacht hatte.“