Neue Staffel beginnt am Freitag Trotz künstlicher Hüften: Detlef D! Soost freut sich auf „Let’s Dance“

Detlef D! Soost ist ein deutscher Tänzer und Fitnesstrainer - und nun auch "Let's Dance"-Kandidat. (nah/spot)

SpotOn News | 21.02.2024, 15:59 Uhr

Detlef D! Soost ist bereit für "Let's Dance" - und das trotz seiner künstlichen Hüfte und Probleme mit dem Bein. So sieht er seine Chancen.

Detlef D! Soost (53) freut sich auf seine Teilnahme bei der TV-Show "Let's Dance" (ab dem 23. Februar) – trotz einiger Probleme. "Mit 53 Jahren, zwei künstlichen Hüften und einer Stahlplatte im Bein mit sieben Schrauben bin ich jetzt physisch nicht mehr so flink wie eine Sophia Thiel oder ein Gabriel Kelly. Aber ich liebe diese Sendung, ich möchte sie gerne auf meiner Bucket-List abhaken", berichtet der 53-Jährige im Interview mit "Bild".

Der TV-Star, selbst Tänzer, glaubt, dass Standardtänze etwas ganz anderes seien als seine gewohnte Richtung. "Was ich die letzten 41 Jahre an Tänzen gelernt habe, ist Hip-Hop und Urban Dance. All das muss ich jetzt verlernen", so der Choreograf.

Kate Hall wünscht sich Ekaterina Leonova als Tanzpartnerin für ihn

Am kommenden Freitag beginnt die TV-Show. Dann werden den Kandidaten und Kandidatinnen ihre Tanzpartner zugeordnet. Soosts Frau Kate Hall (40) hat schon eine Vorstellung, wer zu ihrem Mann passen könnte. Sie wünscht sich laut "Bild" Ekaterina Leonova (36) an seiner Seite.

Neben Detlef D! Soost werden 13 weitere Promis um den Sieg und den Titel "Dancing Star 2024" kämpfen. Mit dabei sind unter anderem auch Fitness-Influencerin Sophia Thiel (28), "Höhle der Löwen"-Investor Tillman Schulz (34) und Influencer Stefano Zarrella (33). Die neuen Folgen laufen freitags um 20:15 Uhr auf RTL (auch auf RTL+).